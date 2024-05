Edgard Pérez Alván nagykövetet és a kulturális ügyekért felelős munkatársát, Beto Wong Gálvez titkárt Vasváron Tóth Balázs polgármester, dr. Zágorhidi Czigány Balázs, a Domonkos Rendtörténeti Gyűjtemény vezetője és dr. Martí Tibor a Bölcsészettudományi Kutatóközpont munkatársa, a spanyol nyelvű kultúrák kutatója fogadta. Rövid városi séta és a plébániatemplom bemutatása után megtekintették a városi múzeumot és a rendtörténeti gyűjtemény kiállításait. Egy kis kulturális csemegeként a múzeumban a Los Andinos együttes Vasváron (Nagymákfán) élő tagja, Kiss Lajos játszott a vendégeknek dél-amerikai és perui dallamokat.

Edgard Pérez Alván nagykövet (szemből jobbra) és Beto Wong Gálvez titkárt Limai Szent Róza képével Fotó: Domonkos Rendtörténeti Gyűjtemény

Limai Szent Róza képe a rendi gyűjtemény legszebb festményeit bemutató Domonkos Galériában látható. A XVII-XVIII. század fordulóján készült barokk alkotás a soproni domonkos kolostorból került Vasvárra, ahol – Gyarmati András festő restaurátor szombathelyi műhelyében végzett – alapos restaurálás után állították ki. Eredetéről nem sokat tudni, feltehetően egykor egy domonkos szenteket ábrázoló sorozat része lehetett – mondta Zágorhidi Czigány Balázs.

Limai Szent Róza Vasváron található barokk festménye Fotó: Zágorhidi Czigány Balázs

A történész elmesélte továbbá: – Szent Róza a XVI-XVII. század fordulóján élt Peru fővárosában, Limában. Eredeti neve Izabel volt, szépsége miatt kezdték Rózának nevezni. Bár szülei férjhez akarták adni, mindent megtett, hogy ezt elkerülje (levágta haját, bőrét pedig elcsúfította) és életét kizárólag Istennek szentelhesse. Házuk kertjében elvonultan élt, a domonkos rend világi közösségének tagja lett, sokat imádkozott, elmélkedett és vezekelt. Kézimunkából és kertészkedésből származó jövedelmével támogatta családját és a szegényeket, de a betegek és a haldoklók ápolásában is részt vett. Nehéz betegségben, fiatalon hunyt el 1617-ben, és már 1671-ben szentté avatták – így ő lett az amerikai kontinens első hivatalos szentje, s mint ilyen Peru és általában Dél-Amerika védőszentje. A virágokhoz és a kézimunkához kötődő tevékenysége révén világszerte védőszentjüknek tekintik a kertészek, virágkötők és hímzők is. Ábrázolásain rendszeresen megjelenik (a kezében vagy a fején) a rózsakoszorú és a Gyermek Jézus alakja (akinek nagy tisztelője volt), de vezeklésére utalva töviskoszorúval is ábrázolják – maga a szent pedig a domonkos rend fekete-fehér ruháját viseli.

Edgard Pérez Alván nagykövet (középen) Zágorhidi Czigány Balázzsal és Martí Tiborral Vasvár főterén

Fotó: Domonkos Rendtörténeti Gyűjtemény

Zágordhidi Czigány Balázs történész azt is megosztotta, hogy a perui nagykövettől megtudta: tervbe vették egy kiállítás megrendezését, amely nemzeti szentjük tiszteletének emlékeit mutatná be. Ehhez eddig egy osztrák gyűjtő anyaga és a Szépművészeti Múzeum két spanyol eredetű, nagy méretű barokk képe állt rendelkezésre; mindezt jól kiegészítheti a Vasváron őrzött festmény, hiszen az értékes történeti ábrázolás egyben a szent magyarországi tiszteletét is reprezentálja.