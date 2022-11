De ne szaladjunk ennyire előre! A hotel fénykorában, az 1970-es évek második felében komoly felújításon esett át. Lássuk, hogy 45 évvel ezelőtt milyennek láthatták az itt megszálló vendégek, illetve a szombathelyiek számára milyen szolgáltatást nyújtott a város impozáns szállója.

Az Isis Szálló hamar belopta magát a megyeszékhely lakosainak szívébe, hiszen a helybeliek tízezrei fordultak meg benne, nemcsak mint szálló vendégek, hanem mint étkezők, szórakozni vágyók. A hotel első tíz évében nemcsak az országból, hanem sok külföldi államból is szálltak meg itt turisták, ami a vasi székhely folyton növekvő látogatottságának természetes következménye volt.

A nagy 1977-es felújítás

Ám akik a 70-es évek elején fordultak meg benne, azoknak 1977-ben kellemes meglepetésben lehetett részük. Az Isis ekkor már a Hungarhotels Claudius önálló egységéhez tartozott, illetve akként is működik. A jellegzetesen szép épület belülről teljesen megújult, felszereltségében kicserélődött, s a város növekvő rangjához méltó színvonalra emelkedett.

Az étterme törzshelynek számított

A szépen dekorált, s minden szempontból imponáló megjelenésű éttermében egyszerre kétszáz személy részére tudtak teríteni. Ennek előnyét sok vállalat, intézmény, rendező szerv csakhamar felismerte: ezek itt tartották meg ünnepségeiket, rendezvényeiket. Történetesen élüzem avatóknak, zárszámadó gyűléseknek, konferenciáknak és kellemes összejöveteleknek adott otthont a szálloda étterme és különterme. Akik itt rendezték esküvőjük utáni lakodalmukat, egy életen át kellemesen emlékezhetnek a szép, kulturált környezetben eltöltött estére, éjszakára. Az étterem - rendeltetésének megfelelően — sok szombathelyi család kedvelt vasárnapi ebédlő, vacsorázó helye is volt. A törzsközönség növekedésében az 1977-es felújtás is nagy szerepet játszott, amikor is teljesen új bútort, függönyöket, és felszerelést kapott az étterem, stilizált magyaros motívumokkal. Különösen az tetszett a szombathelyieknek, hogy míg a Claudius Szálloda konyhája a nemzetközi klasszikus konyhát képviselte, addig az Isis-é inkább a magyaros ízekre specializálódott. Sok hazai és külföldi turistacsoport – még akiket a Caludisuban szállásoltak el – külön kérte, hogy az étkeztetését a Hotel Isis lássa el. A Sabaria Nagyszálló törzsközönsége is ide szokott át, amikor a város legősibb kultikus hotelét átépítés miatt ideiglenesen bezárták 1978 januárjában.

Presszó, éjjeli bár és tánczene

45 éve újult meg a szálloda vitrinje, a portai része, s teljesen új berendezést kapott a hall, s a félemeleti különterem is, amely szintén kiválóan alkalmas volt rendezvények, konferenciák lebonyolítására. Éjjel bárként működött az eszpresszójuk, délután 1 órától este 8-ig mint presszó várta a vendégeket, este 9-től reggelig bárként tartott nyitva, tánczenei szolgáltatással.

Míg 1977-ben 50 új szobaberendezést kapott az Isis Szálló, addig a rá következő évben a szállodai részt is teljesen felújították. 1977-ben a tulajdonos vállalatcsoport az Isis Szálló mellett a Fészek Sörbárt, a büki Campingot és a Kastélyszállót is korszerűsítette. A 45 évvel ezelőtti átépítési, felújítási munkálatokat úgy kell elképzelni, hogy csaknem félszázan társadalmi munkát vállalva festettek, ragasztottak, takarítottak, illetve építőipari szakmunkát végeztek.