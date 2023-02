Az intézmény bemutatását Tóth Tamás a Haizler Lászlóné Bea vezette könyvtárral kezdte, amely már akkor is jól működött, mikor ő ide került. Nemcsak könyvet lehet kölcsönözni, de közösségi térként is szolgál, sok rendezvényük van. Ilyenek a robotikaszakkör, az olvasóklub vagy az ismeretterjesztő foglalkozások. Fontos: a fiatalok igénybe veszik a könyvtárat az online világ terjedésével párhuzamosan. A bibliográfiakészítés és katalogizálás mellett a könyvtárosnak sok minden mással is foglalkoznia kell. Nem titok, a megújuló főtérre „Freelibrary”-t szeretnének majd létesíteni: egy régi telefonfülke lesz felújítva, benne pedig könyveket helyeznek el. Amint megtudtuk, a könyvtáros és a ház összes dolgozója erején felül teljesít és hivatásának tekinti szakmáját. A Covid alatt fogalmazódott meg az ötlet, hogy érdemes lenne elindulni a Minősített Intézmény Címért.

Kellett az elmúlt két év, hogy felépítsék az önkormányzattal és a Nemzeti Művelődési Intézettel azt a szabályrendszert, amely alapján működnek, ideértve a gazdasági struktúrát és a hatékony belső működési szerkezetet. Már 2021 év végén biztatta Éles Krisztina, a Nemzeti Művelődési Intézet vasi igazgatója Tóth Tamásékat, hogy indulni kellene a címért. Sok rendezvény elmaradt, köztük a méltán híres Gyógy-Bor Napok, viszont folyamatosan online tartalmakkal jelentkeztek; ezeket főleg a könyvtár gyártotta. A munka során a könyvtárnak és a művelődési háznak is szakmai önállósága van, külön-külön kell beszámolókat készíteniük, amelyeket a testület előtt, bizottsági ülésen mutatnak be. Mind az önkormányzat, mind a könyvtár és a művelődési központ munkatársai jó pályázatírói képességekkel rendelkeznek. Összeadódó erőik adják a büki kultúra alapjait.

Minősített intézményként új pályázati lehetőségek nyílnak meg előttük. Itt jegyzi meg mosolyogva Tóth Tamás: a kultúra területére különösen igaz, „a jó pap holtig tanul”. A 18 művészeti csoport és baráti kör, amelyek a művelődési házhoz kötődően működnek, mind túlélték a vírusidőszakot. Ebben nagy szerepe volt az önkormányzatnak is, amely minden erejével próbálta támogatni a nehéz időszakban is a kultúrát. Kiemelkedő munkát végez a népdalkör és néptánccsoport, népszerű a kvízest. A Minősített Közművelődési Intézmény Cím átadásán, Budapesten ott volt dr. Németh Sándor, Bük polgármestere és Éles Krisztina, a Nemzeti Művelődési Intézet igazgatója is. – Megtisztelő érzés volt ott ülni és hallani az intézmény nevét – fogalmazott a csapatára különösen büszke Tóth Tamás.