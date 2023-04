Tragikus váratlansággal távozott Bognár Stefánia szépirodalmi életműdíjas költő, matematikus.



2018-ban a Zenélő névjegy és A jelen örök című kötetbemutatójára invitálva barátait, így határozta meg önmagát: „Ady születésnapján láttam meg a napvilágot. Talán ő adott ajándék-álmot? A vers-rajongás jött velem, de a reáliák is lényegem. A matematika lett a győztes, vele telt a munkás élet. Egy nyugdíjas hajnalon versek jöttek értem s a lelkemet felcseréltem. Dagadt az íróasztalfiók, erről csak néhány beavatott tudott. Hosszú évekig tartott, míg önmagamat elfogadtam, unszolásra pályázgattam. Így kerültem a kiadómhoz, majd egy matematikai szakvélemény-igény kapcsán új lehetőség köszöntött rám. Egy más világ tárult elém, kitágult a látóköröm, sok új barát, sok új öröm … Tanulás, munka, tapasztalat … S a versek, aforizmák gyarapodtak ez idő alatt.

Mit akarok? Gondolkodtató vagy könnyed perceket adni, értékeket kicsikarni, megvallani a közös embersorsot, kimondani, mit más is érzett, de nem mondott. Régi és új barátaim közt állni még a vártán, a lét s a nemlét határán."



A Berzsenyi Dániel Könyvtárban május 4-én lett volna Hullámzás címmel kiadvánnyá rendezett verseskötetének bemutatója, amelyet – maga is úgy tervezett – nem fog több követni. Utolsó találkozásunkkor, 2023. február 24-én felolvasta aznapi gondolatait, amelyeket Tökély címmel papírra vetett. Ezen sorokkal búcsúzunk a lét s a nemlét határát 2023. április 25-én átlépő Bognár Stefániától:



Embertársaimtól ha csak tökélyt remélek

rendszeresen módszeresen

csalódások érnek

Megelőzhetem ezt azután azzal

hogy a tökély-várás megcsal

élhetek békében másokkal magammal

csak el kell fogadnom

a ki nem mondott törvényt

hibákkal kódolt aki ami él

faragcsálni lehet megszüntetni soha

tökéletes csupán

a számok otthona.



dr. Baráthné Molnár Mónika

könyvtárigazgató