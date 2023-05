Egyértelműen látjuk, hogy egy új képkorszak irányába megyünk, ami azt jelenti, hogy a képi kommunikáció lassan átveszi az írott elbeszélés rangját – fogalmazta meg, majd hozzátette: a mai piacorientált világban a tervezőgrafikusok feladata, hogy képileg eladják a terméket, legyen szó akár kulturális termékről, a kiállítás gerincét is az ilyen jellegű, zenei eseményeket hirdető plakátok adják. - Milán plakátjai jól tükrözik a műfaj sajátosságát: a kevesebb több. Ezt a szemléletet leginkább a fő falon elhelyezett, külföldön is kiállított művészibb plakátok is mutatják – méltatta a művészt. Farkas Milán kiállítása május 31-éig megtekinthető a Répce Galériában.