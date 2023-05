A várszínház ajánlója szerint: "Törőcsik Mari. A Barátunk volt. A szomszédunk is - Velemből. Jött hozzánk, mentünk hozzá, vele voltunk, velünk volt. Két éve hiányzik, nagyon. Kivételes és csodálatos életművének Nemzeti színházas alakításaiból fotókiállítás nyílik a Kőszegi Várszínház Lovagtermében június 1-jén 19.30-kor. Az utazótárlatot Kőszegre a Nemzeti Színház hozza, ahol Törőcsik Mari negyven esztendőt töltött – itt kezdte és itt is fejezte be a pályáját. 1958 és 1979, majd 2002 és 2021 között, haláláig a Nemzeti Színház művésze volt. A negyven év legjelentősebb előadásait idézik a fotók – mások mellett Keleti Éva, Benkő Imre és Eöri Szabó Zsolt képei."