Újra Hűségtúra

Száz éve, hogy a trianoni békediktátumot követően a „Hűség falvait” visszacsatolták az anyaországhoz – erről emlékezik meg a Klapka György Lovas Polgárőr és Hagyományőrző Egyesület a kétnapos, XIII. Hűségtúrán, szombaton és vasárnap.

Szombaton 9 órára, a parkerdei büféhez hirdette meg az egyesület a gyülekezőt a csatlakozó lovasok, kerékpárosok és veterán autósok számára. A menet 11 órakor érkezik meg Nardára, ahol megkoszorúzzák az emlékművet. 14 órakor indulnak tovább Felsőcsatárra, a kultúrházhoz, ahol 15 órakor a Szombathelyi Fúvós Zenekar felvezetésével ünnepi felvonulást tartanak a fúvósok, a kishuszárok, a lovasok és a meghívottak részvételével. Vasárnap 10 órakor indul meg a menet Vaskeresztesre, ahol 10.30-kor koszorúzzák meg a Trianoni Emlékhelyet. Onnan továbbindulva Horvátlövőn és Pornóapátiban koszorúznak a trianoni emlékműveknél.

Sörexpressz és fúvósok Sárváron

A Sárvári Sörexpressz és 23. Fúvószenei Várfesztivál rendezvényével folytatódik a sárvári fesztiválok sora a hétvégén.

A sörfesztivált Kondora István polgármester, Ágh Péter országgyűlési képviselő és dr. Máhr Tivadar alpolgármester sörcsapolással nyitja meg június 30-án 18.30 órakor. Aznap 19 órakor Zoltán Erika koncertjével kezdődik a könnyűzenei programok sora, majd a Desperado, DJ Dominique és DJ Sheperd lép fel a vár udvarán. A fúvószenekari programok július 1-jén, szombaton 16.30- kor a Posta téren fesztiválra hangoló térzenével kezdődnek, majd az együttesek bevonulnak a Nádasdy-várba, ahol 16.45-kor kezdődik a fúvószenekarok programja. Az idén a Komáromi Egressy Fúvószenekar, a mosonmagyaróvári Kühne Koncert Fúvószenekar, a balatonkeresztúri Balaton M. & K. Fúvószenekar és a helyi Sárvári Koncertfúvószenekar lép fel a fesztiválon. A fúvószenekari programok ingyenesen várják a kilátogatókat.

Forrás: VN/archív

– A zenekar hetek óta lelkesen készül a fesztiválra. A műsor részben a hagyományokon alapul: 1989-ben rendezte meg az akkori sárvári zenekar az első Fúvószenei Várfesztivált, amit aztán eleinte kétévente tartottak meg. A szép ívet befutott rendezvény idővel átalakult és kiegészült egy sörfesztivállal. A fúvószene és a sör így egy gasztrokulturális elegyben tud feloldódni – fogalmazott dr. Máhr Tivadar alpolgármester, a Sárvári Fúvószenekari Egyesület társadalmi megbízatású elnöke, a koncertfúvószenekar tubása. Július 1-jén 21 órakor a Delta zenekar koncertjével folytatódik a Sörexpressz, majd Lotfi Begi, valamint Rico és Miss Mood zárja a fesztivált. A rendezvény ideje alatt folkbazár és kézműves vásár lesz a Nádasdy-várban. A Sörexpressz menetrend szerint indul a Nádasdy-várból.

Kétnapos búcsú

Kétnapos búcsúi ünnepet tartanak július 1–2-án a Sarlós Boldogasszonyszékesegyházban és környékén. Szombaton 8.30-kor Császár István plébános nyitja meg a búcsút a székesegyházban, ahol 15.30-kor idegenvezetés kezdődik, 17 órakor Mindszenty: Az édesanya című előadást tekintheti meg a közönség. 19 órakor Martos Levente Balázs ezüstmisét mutat be. 20 órakor Lakner-Bognár András ad orgonakoncertet. Vasárnap 9 órakor a gyermeket várók, 12 órakor a mozgássérültek szentmiséjét mutatják be. A búcsún élő könyvtár, gyermekprogramok, cserkészek és kirakodóvásár várja a kilátogatókat.

KONCERT

SZOMBATHELY Június 30., péntek 20 óra – Sarlós Boldogasszony-székesegyház: Martinus Orgonafesztivál. Kosóczki Tamás orgonaművész hangversenye. Július 1., szombat 19 óra – Bohém: egy igazán különleges koncertélményben lehet részük a Bohémba látogatóknak. Egy vérbeli, dögös Nu Metal-koncertet hallhatnak egy Vas vármegyei kötődéssel is bíró száz százalékban női bandától, a NuNixtől. A programban Limp Bizkit-, Linkin Park-, System of a Down-feldolgozásokon kívül saját dalok is elhangzanak majd. A hangulat izzításáról egy remek zalai banda, az Ashdogs gondoskodik. Kapunyitás 18 órakor.

KÖRMEND Július 2., vasárnap 19 óra – Szabadság tér, Maria Immaculata szobor: Zenélő Magyarország. A Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara művészeinek szabadtéri koncertje.

RENDEZVÉNY

SZOMBATHELY Július 4., kedd 21 óra – Szimfónia Kávézó. Kertmozi: Ahol a folyami rákok énekelnek.

TORMÁSLIGET Július 1., szombat 14 óra – Angol Park: Ünnepi falunap, a község önállóságának 30. évfordulója alkalmából. 14 órakor ünnepi köszöntőt mond Ágh Péter Észak-Vas Vármegye országgyűlési képviselője. 14.30: tormásligeti gyermekek műsora. 15 óra: Kekeri Citera Zenekar. 15.30: Galaxy Rock and Roll csoport. 16 óra: Ihos József. 17 óra: Farkas Sándor Egylet. 17.30: Berentei Péter előadóművész. 18 óra: vacsora. 19.00 órától bál Velladics Gáborral. 14 órától gyerekeknek játszóház, csillámtetoválás és arcfestés.

KIÁLLÍTÁS

SZOMBATHELY Savaria Múzeum. A Kőtárban új, Az ötvös – A szombathelyi Berger és Németh család öröksége című állandó kiállítás várja az érdeklődőket. Agora – Művelődési és Sportház, galéria: A szakkör programzáró kiállítás. A Tudásunkkal kézen fogva a közösségekért című program keretében, az egy éven át működő szakkörökön készített tárgyakból nyílt bemutató kiállítás. A tárlaton gyöngy-, nemez-, mézeskalács-, bútorfestő és quilling technikával készült tárgyak láthatóak. Agora – Művelődési és Sportház: Így varrunk most… Bemutatkozik az Agora Savaria Foltműhely. Az itt bemutatott munkák egy fél év termését reprezentálják. Kiállító alkotók: Bőczén Judit, Harczi Ilona, Horváth Zsoltné Melinda, Kiss Gáborné Kati, Szabó Krisztina, Tali Julianna, Zsarnai Sándorné Kati, Wawzin Ági. A kiállítás július 30-áig megtekinthető az intézmény nyitvatartási idejében. Magyar Nemzeti Levéltár, Vas Megyei Levéltára előadóés kiállítóterme (Hefele M. u. 1.): A „Nagy nyomda, jó nyomda” – A Sylvester János Nyomda és jogelődei története 1907–2008 című kiállítás várja az érdeklődőket.

KŐSZEG Jurisics-vár, lovagterem: „Tudom-e úgy, ahogyan csak én tudhatom” – Törőcsik Mari negyven éve a Nemzetiben 1958–1979 és 2002–2021 fotókiállítása megtekinthető augusztus 1-jéig a várszínházi programban.

KÖRMEND Batthyánykastély – Sala Terrena Galéria: A körmendi Várkert évszázadai című, időszaki kiállítás megtekinthető július 16-áig, hétfő kivételével naponta 10–18 óráig.

KEMENESMAGASI Július 2., vasárnap 10 óra – evangélikus parókia: Petőfi nyomában: a gyermekkortól Koltóig. Fényképkiállítás Molnár Zoltán fotográfus munkáiból.

TÚRA

KŐSZEG Július 1., szombat 13 óra – Királyvölgy–Napostető– Kálvária: Donát Napi Bortúra. A túra hossza kb. 4,5 km. A túrázók tíz pincét látogathatnak meg. A pincéket személyautóval nem lehet megközelíteni.