Boka Gábor vásári képmutogató, komédiás festett táblaképekkel illusztrálta Petőfi Sándor és Arany János jól ismert műveit a közönség bevonásával. A két produkció között kézműves-foglalkozás, nemezelés és a Petőfi Pegazus Társasjáték bemutatása szerepelt a programban. Boka Gábor bőrös iparművész, színházi rendező, cirkusz- és színházigazgató harsány vásári játékkal idézte meg a történeteket, felelevenítve a vásári képmutogató hagyományokat. Az előadásban nemcsak a közönségnek, hanem a közönséggel is játszott – és mindenki azonnal belement a játékba. Petőfi hőskölteményét Boka Gábor azzal fejezte be: annyira szép pár volt János vitéz és Ilonka, hogy ők lettek Tündérország uralkodói. Vagyis magyar királya és királynője van Tündérországnak, amit azért is érdemes megjegyezni, mert ha magyarként valaki odavetődne, nem kell nyelvi nehézségekkel megküzdenie – vonta le a végső következtetést a vásári komédiás.