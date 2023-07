Történetek Szent Lászlóról

Kedden késő délután a Történetek Szent Lászlóról című fejezetet üti föl a Királyok könyvében Gyurkovics Zsófia, aki Zsófiként mutatkozik be a közönségnek, megteremtve a közvetlenséget. És van itt még valaki: Balázs – Ruisz Balázs, a bábszínház hangtechnikusa –, aki a történelem levegőjét teremti meg az elindított muzsikával. És mert a jelek arra utalnak, hogy valaki jó adagot löttyinthet a nyakunkba az égi dézsákból, úgy döntenek, hogy a Zwinger tenyérnyi udvarából beköltöztetik az előadást a toronyba. (Mint kiderül: jól teszik.) És bár az udvar kiválóan alkalmas helyszín, Szent Lászlónak direkt jó helye van a történelmet árasztó masszív köfalak között.

Hamupipőke, Hófehérke, Csipkerózsika

És amikor Gyurkovics Zsófi kinyitja a nagy könyvet, és elkezdődik a Lengyelországban gyerekeskedő, kalandok után nagy és bölcs királlyá váló, mert jókor érkező, jó döntéseket hozó Szent László története, nem csak a nyíló virágként kibomló – trónust, palotát, lovat, a nagy könyv lapjai közé visszabújni nem akaródzó pletykálkodó asszonyakat, kettéváló sziklát rejtő – könyv trükkös működésén ámulunk el (itt egy fejvesztett rohanás nem nagy gond).

Féltve őrzött gyerekkori könyveinkre gondolunk, utánanézve kiderül: néhányból van egészen új kiadás. Csipkerózsika, Hamupipőke, Jancsi és Juliska, Hófehérke – mind a pop-up könyvek atyja, a cseh építész-képzőművész-könyvtervező, Vojtech Kubasta (1914 – 1992) keze alól került ki.

A fordulatos Trónok harca elbújhat

Az Árpád-ház ideje, ez „a három-négy évszázad amellett, hogy különleges időszak volt a magyarság fennmaradása és európai beilleszkedése szempontjából, tele van páratlanul izgalmas történetekkel. Kár lenne ezeket veszni hagyni és mindörökre elfelejteni. A világszerte ismert Trónok harca című filmsorozat fordulatos cselekménye elbújhat az Árpád-ház folyamatos trón- és testvérharcai mögött” – mondja a Királyok könyve ajánlója, hozzátéve, hogy „ez az időszak ugyanúgy szól a feltétlen istenhitről is, csodákról, hősiességről, a jó folyamatos kereséséről, egy kis nép hihetetlen megtapadásáról Európa peremén”. (Erről meg eszünkbe juthat a HOPPart és a várszínház 2016-os Spiró-bemutatója, az Árpád-ház. Az is de jó volt!) De most – most van! A Köz-Játék Fesztiválon gyerekudvara a Zwingernél csütörtökön, pénteken és szombaton még nyitva tart. (Utóirat: Zsófi, megfejtettük a Szent László-keresztrejtvényt.)