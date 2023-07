A várszínházi Köz-Játék Fesztivál a Batu-tá kalandaival zárul. Kovács Géza, a Mesebolt igazgatója bemutatja nekünk Vitéz László afrikai unokaöccsét, Batu-tát. Sok mindenben hasonlítanak. Hiszen a mesék sokfélék, de a küzdelmek, kalandok, örömök, bánatok nem különböznek. Pont, ahogyan az emberek.



Július 22-e, szombat, 18 óra - Zwinger, gyerekudvar: Batu-tá kalandjai – Mesebolt Bábszínház

Tervező: Majoros Gyula

Író-rendező: Kovács Géza

Zene: Kiss Dávid

Játssza: Kőmíves Csongor mv.

Korosztály: 4-10 éveseknek

Az ajánló így szól: Ismeritek-e Vitéz Lászlót? Hát persze, hogy igen! Ki ne ismerné őt? Azt tudjátok-e, hogy van a Távoli Afrikában egy unokatestvére, akit úgy hívnak, Batu-tá. Sok mindenben hasonlítanak egymásra. A legfontosabban is, hogy jöhetnek paradicsompofájú ördögök, lisztesképű szellemek, ők nem ijednek meg egyiktől sem. Abban is hasonlítanak, hogy Batu-tát is a nagymamucikája indította útra, hogy keressen munkát, álljon végre saját lábára. Így hát elindul ez a piros sipkás fickó szerencsét próbálni messze vidékekre, ahol izgalmas kalandok várják…

Az előadás elnyerte Katowice város polgármesterének különdíját a bábművészet tradícióinak megőrzéséért, a hagyományos bábjáték eszközeivel kortárs problémák megfogalmazásáért.