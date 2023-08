A Közép-Európában egyedi attrakció ötletéről, születésének körülményeiről, látványvilágáról Óhidi Zsuzsannát, a múzeum operatív igazgatóját kérdeztük. Fedezd fel a hírességek varázslatos világát! – hirdeti honlapján a Madame Tussauds Budapest. Leendő látogatóit azzal hívogatja, hogy varázslatos környezetben, izgalmas és szórakoztató módon kerülhetnek nemzetközi szupersztárok, világhírű magyarok és a magyar történelem nagyjai közelébe. Szűkebb pátriánk szülöttúe, az eddig prémiumpezsgőiről és építőipari vállalkozásairól ismert Kreinbacher József egy interjúban úgy utalt magára: „egy minőség iránt elkötelezett jövőépítő alkotó” – az ő egyik álma vált valóra a Budapest szívében, a Palazzo Dorottyában létrehozott panoptikummal. Az igényesen kialakított élményközpont a világon a 24. ilyen típusú attrakció.

Dorottya Experience

– A budapesti a világ első franchise-konstrukcióban megvalósult Madame Tussauds-kiállítása. A brit Merlin Entertainments a jogtulajdonos, amelyhez más turisztikai, szórakoztatómárkák mellett a Madame Tussauds is tartozik. Ezúttal úgy döntöttek, hogy a magyarországi Dorottya Experience Kft.-vel partnerségben nyitják meg az attrakciót. A projektcég valósította meg a fejlesztést, melynek legnagyobb tulajdonosa Kreinbacher József – árulta el az operatív igazgató, és hozzáfűzte: kiemelkedően jó partneri kapcsolatot alakítottak ki a jogtulajdonosokkal, ami folyamatosan garantálja az attrakció prémiumszínvonalát. – 2017-ben született meg az ötlet, hogy keressünk egy felépített, jól működő nemzetközi turisztikai márkát, amellyel magasabb szintre emelhető a turisztikai világtérképen Budapest értékajánlata. A tulajdonos missziója ez, és a panoptikum az első projekt, amelyben letesszük a névjegyünket a szórakoztatás és az élményturizmus területén.

Puskás Öcsi életnagyságban

Forrás: Mediaworks-archívum

A Madame Tussaudsról való tárgyalás a magyar fél kezdeményezésére indult el a Merlin Entertainmentsszel. A beruházás meghatározó része önerőből valósult meg, a Magyar Turisztikai Ügynökség pedig 3,1 milliárd forinttal támogatta a Kisfaludy-programból. Óhidi Zsuzsanna, aki ugyancsak Szombathelyről került a fővárosba, virtuálisan kalauzolt minket végig a kiállításon: az attrakció 51, köztük 17 magyar vonatkozású figurájáról, installációiról és élményközpontú vizuális megoldásairól beszélt. – Miután eldőlt, hogy Madame Tussauds lesz a fővárosban, a legfontosabb feladatok egyike a figurák meghatározása volt. Piackutatás készült, melynek eredményeként kiderült, hogy a magyarok értékalapon választanak: ha valaki szobrot kap, azt valós teljesítménynek kell megelőznie. Egy lista született a figurákról – a nemzetközi csapattal szorosan együttműködve történt meg a végleges szelekció, sok szempontot figyelembe véve. A figurák között van történelmi személy, sportoló, színész, politikus, zenész, figyelve a nemzetközi és az adott országból származó személyek és a nemek megoszlásának arányára is. Az 51 figura hét tematikus teremben kapott helyet, Hauszmann-csarnokunkba a magyar történelem nagyjait gyűjtöttük össze. Mindegyikük csodálatos díszlet – dioráma – előtt áll. Az alkotómunka csúcsa, ahogy ezek létrejöttek fafaragók, ólomüvegművészek, festők, restaurátorok közreműködésével. Az operatív igazgató kitért arra is, hogy olyan attrakcióban gondolkodtak, amely a szórakoztatáson túl edukációra is alkalmas.

A vasi származású Kreinbacher József a megnyitón

Forrás: Dorottya Experience

A Hauszmann-csarnokban rendhagyó történelemórát is lehet tartani Petőfi Sándor, Széchenyi István, Kossuth Lajos, Liszt Ferenc, Mátyás király társaságában. A figurák között említette még Karády Katalint, Houdinit, Lugosi Bélát és Puskás Ferencet is. Rajtuk kívül napjaink kiemelkedő alakjainak – Palvin Barbarának és Hosszú Katinkának – is készült viaszmása a nyugat-londoni Actonban található manufaktúrában. Mint kiderült, a hónapokon keresztül készülő alkotásokon számos művész dolgozik, hogy a végén a megszólalásig élethűek legyenek. A termekben elmozdítható térinstallációk, videóinstallációk, hangok, fények, interaktív képernyők, lenyűgöző audiovizuális tartalmak, szelfipontok és számos egyéb izgalmas meglepetés garantálja az emlékezetes szórakozást. Megtudtuk azt is, hogy számos vasi közreműködője is volt a kivitelezésnek: egy szombathelyi – mások mellett asztalosokból, kárpitosokból, keramikusokból, ólomüveg- és aranyozóművészekből álló – csapat gyártotta a díszletek nagy részét, a város híres tükörkészítője jegyzi a kiállítás különleges tükreit, és része volt a megvalósításnak egy vépi könyvkötőmester is.