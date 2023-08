A hagyomány a régi, a stílus új alcímet viselő program kezdeményezője V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő volt, aki örömmel számolt be arról, hogy az idén Vas vármegyei alkotó munkáit is megcsodálhatta a nagyközönség. Csáky Zoltánné Ági horvátzsidányi és vendvidéki mintával díszített téli kollekcióit – a kesztyűket, sálakat, sapkákat, zoknikat, illetve a pulóvert és a lélekmelegítőt – színpadi előadás keretében mutatták be a Fitos Dezső Társulat tagjai. Az előadóknak téli hangulatot kellett idézniük a nyári forróságban.