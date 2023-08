A programot kezdettől szervező Szombathelyi Zsidó Hitközség most először tartott a Zsidó udvar kínálatáról sajtótájékoztatót. A Zrínyi utca 17-ben – az egykori zsidó elemi iskola ma a Zsidó Kultúra Háza, ahol a Szemtől szemben kiállítás is látható – Sugár Judit, a hitközség elnöke mindenekelőtt emlékeztetett arra, hogy tíz éve ifj. Polgár Tibor és Kulhay András ötlete volt, hogy karneválidőben nyissák meg az épület hangulatos udvarát a közönség előtt. Az ötlet bevált.

Kultúra, vallás, Izrael 75

A kultúra, a vallás és a 75. születésnapját ünneplő Izrael Állam bemutatása-köszöntése köré szerveződnek a programok augusztus 24-étől 26-áig. Az első nap délutánján Pados Gábor, az Irokéz Gyűjtemény tulajdonosa nyitja meg az Új Irokéz Galériában azt a kiállítást, amely elsősorban a képtári gyűjtemény zsidó kötődésű alkotásaiból válogat. A 75 éves Izrael Államot köszöntő tárlat anyagának összeállítására Tóth Csaba Munkácsy-díjas festőművész kapott fölkérést, a Vasváron őrzött vasi képzőművészeti gyűjteményre is alapoz.

Bíró Esztert Jávori Fegya kíséri, jön Kukorelly Endre

A Zsidó udvar zenei, irodalmi kínálatáról a szervezőtársnak fölkért Katona Izabella beszélt. Csak néhány név a programból: énekel Bíró Eszter – akit ezúttal Jávori Fegya kísér –, lesz Péterfy Bori & Love Band-koncert; föllép a David Klezmer Quintet; ígérkezik beszélgetés Kukorelly Endrével, Veiszer Alindával (most nem ő kérdez, hanem ő kap kérdéseket).

Hajtogassunk újévi almát!

Budapestről érkezett a csütörtöki szombathelyi sajtótájékoztatóra Ledniczky Lívia, a kínálatot tovább gazdagító Merkaz Héber és Izraeli Kulturális Intézet igazgatója, aki hangsúlyozta: a program összeállításakor nemcsak Izrael Állam születésnapjára, hanem például a közelgő zsidó Újévre (ros hásáná) is gondoltak – ennek jegyében hajtogathatunk például almát a régi szokás szerint. De lesznek játékok, ismerkedhetünk a héber kalligráfiával, készíthetünk hamszát (aki nem tudja, majd megtudja, mi az), a szombatnyitás után részt vehetünk szombatlezáró szertartáson. Ledniczky Lívia hangsúlyozta: – És lehet szabadon kérdezni. Nincs rossz kérdés.

Sólet, méghozzá kóser

A Zsidó udvar programjai ingyenesek. Sugár Judit a sajtótájékoztatón elmondta: az esemény legnagyobb támogatója a MAZSIHISZ, a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítványhoz pedig sikerrel pályáztak. Vannak magántámogatóik, a szombathelyi önkormányzat pedig elsősorban infrastruktúrával járul hozzá a hitközség által megszervezett Zsidó udvar sikeréhez.

A részletes kínálat – ahogy mindig – benne van a Savaria Történelmi Karnevál programjában. De – ahogy Sugár Judit megjegyezte – biztos, hogy lesz meglepetés is. Azt már most elmondta: reményeik szerint kóser sóletet is kóstolhatunk a Zsidó udvarban. Budapestről érkezik, hiszen a kóser konyha követelményeinek nem egyszerű megfelelni.