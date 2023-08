Tűzzsonglőrök, táncosok, katonák - A művészet és a szórakozás találkozik a római városban

Immáron 22. alkalommal várja történelmi időutazásra a Savaria Történelmi Karnevál a kilátogatókat. Három napon át, augusztus 24–26. között 29 helyszínen 300 program és 150 fellépő szórakoztatja a karneválozókat.

A hagyományos fesztiválhelyszínek (Történelmi Témapark, Fórum Színpad, Sörtér, Kalandvár, Thalia kertje, Művészetek utcája, Borok utcája, Öreg Város Vására) mellett sok, apró kísérő helyszín, egyedi programok és közel harminc, egész napos kísérő program hívja a karneválozókat. Új helyszínként debütál például a Bajnokok tere a városháza előtt. A Történelmi Témaparkban idén is a katonai hagyományőrző egyesületek ütnek tábort, de találkozhatunk ott szarmatákkal, sőt István király udvartartásának tagjaival is. Az Iseum falai között újjáélednek az antik római hétköznapok – Isis-szertartásokkal, kincskereső és sírbontó kalandokkal, ókori fazekasok remekeivel, perrel és korabeli esküvővel várják az érdeklődőket.

A hagyományőrzők nem csak a Témaparkban csatáznak majd. Jó szokásukhoz hűen feltűnnek a belváros egyéb szegleteiben is: hol szökött legionáriust elfogva és móresre tanítva, hol a borosokat megsarcolva, hol a hárem hölgyeit „eltulajdonítva”. De érdemes lesz felülni a Városháza előtt felállított tribünre is, ahol zászlóforgatók, dobosok artisták, táncosok és egyéb csepűrágók utcai mutatványait is láthatjuk. A Fő téri Fórum színpadnál a karneváli időszámítás csütörtökön este robban be a Savaria Szimfonikusok koncertjével. A hétvége során fellép még itt a török zenét játszó Nasip Kismet és a Random Trip. Az Isis Big Band Robbie Williams Tribute Show-val érkezik. Lesz még ABBA Tribute Show, zenél a SzirtesFolk Band, a Carson Coma és az Anima Sound System. A Zsidó Udvarban fellép Bíró Eszter és zenekara, Móser Ádám pedig tangóharmonikán zenél majd. A David Klezmer Quintet megmutatja a klezmer műfaj sajátos hangzásvilágát és bemutatkozik a Caesar’s Bread, valamint a Dynamite Dudes is.

Pénteken és szombaton 19 órától a hagyományos fáklyás felvonulást csodálhatják meg a városba érkezők (esőnap vasárnap 10.30-tól). A menetben több száz maskarás, köztük gólyalábasok, zászlóforgatók, tűznyelők, dobosok, zenészek és hagyományőrzők produkcióiban lelheti kedvét a közönség. Újdonság, hogy a felvonulási menetet idén nem Claudius császár vezeti, hanem egy ún. triumfus diadalmenet, valamint, hogy idén több, összesen nyolc legio is Szombathelyre látogat. A tüzes játék ebben az évben sem marad el, ahogyan a Karneválszínház sem, ahol Fábián Péter Asszonyfarsang című korokon átívelő helytörténeti komédiát adja elő a Weöres Sándor Színház. A Borok utcája a legkiválóbb hazai borászok nedűivel és finom falatokkal várja a baráti társaságokat, családokat, hogy a muzsika mellett beszélgetéssel töltsék idejüket a Karnevál népszerű találkozóhelyén. Az Öreg Város Vásárában ezúttal is portékák sokasága közül válogathat a nézelődő. Idén is elmaradhatatlan a gyerekek karneváli minifelvonulása.

A Kalandvár napközben a gyerekek, esténként a felnőttek birodalmává válik: Thália Kertjében vásári bohócjáték, bűnügyi vígjáték és pajzán népi história elevenedik meg a nézők előtt. A mesés Kelet misztikus világát a Kossuth Lajos utca kis udvara és a Miraculum hozza el Szombathelyre. A Művészetek utcája nyitott műhelyekkel, egyedülálló produkciókkal kecsegtet a fesztivál idejére. A Folkudvar a néptánc, népzene szerelmeseit hívja többek között az Ungaresca és a Koprive tamburazenekar produkcióival és táncházzal. A karnevál ideje alatt több múzeumi intézmény is szélesre tárja kapuit, ahogyan a Csodák folyosója is a Kanizsai Dorottya Gimnáziumban. A Keresztény udvar pedig az elcsendesedést hozza meg a város szívében. A látogatók emellett megcsodálhatják a Székesegyház tornyait és a Püspöki palota barokk termeit.

XXXV. Sitkei Rockfesztivál. Koncert a Kápolnáért, ismét, két napon át

Augusztus 25–26., péntek–szombat – Hercseg Hegy: XXXV. Sitkei Rockfesztivál. Koncert a Kápolnáért, ismét, két napon át. Péntek: 17.30-kor Susie & the Pills. 18.30-kor Leander Kills. 20 órakor Ossian. 22 órakor Totális Metál – Pokolgép Évek. Szombat: 14 órakor Hamuzákis. 15 órakor Echonald. 16 órakor Red Rockets. 17 órakor Tűzkerék XT. 18.30-kor Mobilmánia Vikidál Gyulával. 20 órakor Lord. 21.30-kor Nagy Feró és a Beatrice. 23 órakor Zorall.

SZÍNHÁZ

ŐRISZENTPÉTER Augusztus 26., szombat 19 óra – Szikszay Edit Művelődési Ház: Szép Ernő: Május. Előadja: a Soltis Lajos Színház.

RENDEZVÉNY

SZOMBATHELY Augusztus 29., kedd 13 óra – Kámoni Arborétum Ökoturisztikai Látogató- és Oktató Központ: Családi nap. Tűzoltóautó- és -felszerelésbemutató tart a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Kitelepül a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya. Lesz még: csillámtetoválás, családi kincskereső, önérvényesítő és kézművessarok.

SZENTGOTTHÁRD-MÁRIAÚJFALU Augusztus 26., szombat – Játszótér – Sportpálya: Családi nap. Programok 10–19 óráig: Főzőverseny. Inci Finci gyerekfoglalkoztató, Kalóz Party gyerekeknek. Virtuális lövészet-vadászat nem csak gyerekeknek. Trófeakiállítás. Ugrálóvár kicsiknek, óriás csúszda nagyoknak. Asztali foci. Hennafestés és arcfestés. Változatos népi fajátékok. Fa körhinta. 12.30-tól közös ebéd a főzőverseny remekműveiből a városrész lakóinak és vendégeiknek. 19 órától élő zene Francival és Trillával.

BÉRBALTAVÁR Augusztus 26., szombat 15 óra – Nagy Gáspár Emlékház pajtája: Népzenei koncert és irodalmi összeállítás. A Harangláb Népzenei Együttes mezőségi, moldvai zenét játszik. Szabó András előadóművész a határon túli magyar irodalomból válogatott összeállítást ad elő.

KENYERI Augusztus 26., szombat 9.30 óra – Művelődési Ház és Jókai utca: III. Veterán motoros és autós találkozó Kenyeri. A 2Team csapata idén harmadik alkalommal szervezi meg a találkozót. A veterán járművek tulajdonosai a helyszínen regisztrálhatnak az eseményre. A legszebb autókat és motorokat több kategóriában is díjazzák.

NICK Augusztus 26., szombat – sportpálya: XV. Répcementi Tűzoltó Kupa. Program: 14 óra csapatok érkezése. 14.30-kor megnyitó. 14.45.kor staféta-váltófutás. 15.45-kor kismotorfecskendő szerelése. 1 óra White Tiger Rock and Roll Club. 18.20-kor Répcelaki Légtornászok. 19 órakor ünnepélyes eredményhirdetés. A gyermekeket kvadozás, légvár, habparty várja. Bemutatót tart az Angyalszív Autós Sport Club és lesz termelői vásár is helyi sajtokkal, mézzel és pékárukkal.

VASEGERSZEG Augusztus 26., szombat – Vasegerszeg Községi Önkormányzat udvara, nagyterme: Értékünk az Egészség. Nagyterem: 10 óra a rendezvény megnyitója. 10–16 óráig helyi értékek kiállítása, Vasegerszeg történelmére támaszkodva. 11–16 óráig helyi értékek vására (méz, fazekasság, borok, húsáru, levendulás termékek, fafaragványok). 11 órától borászati előadás borkóstolóval egybekötve. Rendezvénysátor: 12–13 óráig ebéd. 13 órától a Magyar Vöröskereszt elsősegély-bemutatója. 13.30-kor ünnepi köszöntő, a kiváló tanulmányi eredményt elért diákok díjazása, újszülöttek köszöntése, születés fájának ültetése. 14 órakor a Kemenesmagasi Citerazenekar és Népdalkör előadása. 14.45-kor a Fergeteg néptáncegyüttes műsora. 15.30-kor a Sárvár Városi Mazsorett Együttes bemutatója. 16.15-kor Pintér Timi mulatós műsora. 17.15-kor Sramli Kings. 18.45-kor „Rámás csizmát visel a babám”, Boglárka műsora. A rendezvényt a Zalaapáti Harmonika Együttes fellépése zárja a Nagyteremben. Kiegészítő programok: büfé, körhinta, ugrálóvár, arcfestés.

KIÁLLÍTÁS

SZOMBATHELY Augusztus 25., péntek 17 óra – Berzsenyi Dániel Könyvtár, földszinti előadóterem: „Az öröm illan, ints neki” kiállítás Tihanyi Mária amatőr festő alkotásaiból. A tárlatot megnyitja Szenkovits Péter újságíró. Közreműködik Benke Éva Radnóti-díjas tanár. A tárlat megtekinthető szeptember 22-éig. Augusztus 29., kedd 17 óra – Agora – Művelődési és Sportház, galéria: Anomáliák. Németh Júlia amatőr alkotó kiállítása. Az alkotó a művészetben és az életben is izgalmasnak találja a szabályostól, átlagostól, konvencióktól való eltérést és ezt láttatja képein is. A kiállítás szeptember 17-éig megtekinthető az intézmény nyitvatartási idejében. Berzsenyi Dániel Könyvtár, 1. emeleti hírolvasó: Régi fényképezőgépek Magyar Zoltán gyűjteményéből, kiállítás a Magyar Fotográfia Napja alkalmából. A tárlat szeptember 22-éig látogatható. Agora – Savaria Filmszínház: Barangolásaim – Észak-Amerika nemzeti parkjai. Simon Attila fotográfus kiállítása megtekinthető szeptember 19-éig az intézmény nyitvatartási idejében.

KŐSZEG Jurisics-vár, Lovagterem: „ÖTÖK – Kisképző – Török Pál utca” című kiállítás megtekinthető szeptember 24-éig, hétfő kivételével naponta 10–17 óráig.

KÖRMEND Batthyány-kastély – Városi Kiállítóterem: a 3F-K Fotóklub Körmend kiállítása augusztus 27-éig, kedd– vasárnap 10–18 óráig várja az érdeklődőket.

KERCASZOMOR Faluház: Pongrácz Zoltán festőművész, Őrség festői szemmel című kiállítása megtekinthető szeptember végéig hétköznap 8–18 óráig, hétvégén 10–18 óráig, előzetes értesítés esetén: +36 30-302-2016 Vassné Anett.