A kultúrház névadó ünnepségét idén, a költészet napján tartották meg. Az intézmény a néhai, rábasömjéni születésű költő után a Takács Imre Közösségi Ház nevet vette fel. Az ünnepségen bejelentették, a költő születésnapján, augusztus 31-én az emlékét őrző domborművet avatnak ugyanitt. A csütörtöki táblaavatón Varga Károly önkormányzati képviselő üdvözölte a megjelenteket, és köszöntőt mondott Tamics Ibolya, a Rábasömjénért Egyesület elnöke is. – Minden sömjéni büszke lehet arra, hogy ilyen szülötte van az egykori kis falunak – emelte ki beszédében a civil szervezet képviselője, majd hozzátette: úgy gondolja, a névadással és az emléktábla elhelyezésével méltóképpen megemlékeznek egykori szülöttükről. Kondora Istvánt, Sárvár polgármesterét személyes emlékek is fűzik a költőhöz. Felidézte, hogy amikor még a sárvári művelődési központban dolgozott, futólag több alkalommal is találkozott Takács Imrével. A költő mély benyomást tett rá összetett, mégis szerény személyiségével. – Egyszerű rábasömjéni parasztemberként bekerült egy magasabb régióba, a költészet és az irodalom világába. Mégis örökké megmaradt olyan egyszerű sömjéninek, mint amilyennek a helyiek megismerhették – emlékezett. Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével Kondor János, az emléktábla készítője, valamint Orbán István kanonok.