Vasi képzőművészek kiállításával nyit a Nádasdy-vár kortárs képzőművészeti kiállítóterének őszi szezonja. A Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete (MAOE) Vas megyei tagjainak zsűrizett alkotásai tekinthetők meg az őszi tárlaton. A kiállításmegnyitón díjak kiosztására is sor kerül. Köszöntőt mond Kondora István, Sárvár polgármestere és Rónaszéki Linda, a MAOE vasi képviselője. A kiállítást megnyitja Sinkó István, a Magyar Festők Társaságának elnöke. Rónaszéki Linda elöljáróban jelzi azt is, hogy a Kauzalitás tárlattal az őszi bemutatkozások hagyományát szeretnék visszahozni. A kiállításon részt vevő vasi iparés képzőművészek alkotásaikkal reagáltak az egyesület által „bedobott” hívószóra. „A kauzalitás a folyamatosság biztosítótűje, elv, miszerint a dolgok nem történnek előzmény nélkül. Okkal alkotunk, okkal szólalunk meg, s tetteinket okság, következmény kíséri.” Megjegyzi azt is, hogy a művészeket ebben a kontextusban a helyi szellemiségen túl a gondolkodásra ösztönzés köti össze. A kiállítók: Bakucz András, Balogh István Péter, Bíró Sándor, Bonyhádi Károly, Enyedi Zsuzsanna, Foky Éva, Gyécsek József, Kamper Lajos, Károlyi Anna, Lieb Roland Ferenc, Lobler Ferenc, Oroszy Csaba, Rákos József, Rónaszéki Linda, S. Horváth Ildikó, Simon János, Stekovics Gáspár, T. Takács Tibor, Veres Éva, Veres Gábor. A kiállítás november 3-áig tart nyitva a Galeria Arcisban.