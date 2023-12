A szentgotthárdi mozi 1913. december 8-án, 110 évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit a közönség előtt. A létesítmény 2013 óta viseli a Csákányi László Filmszínház nevet. Huszár Gábor, Szentgotthárd polgármestere a jubileumi programon arra emlékeztetett, hogy 110 évvel ezelőtt, amikor a filmművészet és a mozi még gyerekcipőben járt, talán senki sem gondolta volna, hogy egy kisvárosi filmszínház ilyen hosszú és gazdag történetet fog írni. A városvezető megemlékezett Szmodics Ferenc egykori mozigépészről és Talabér Ernőről is, aki közel 30 évig vezette a mozit, majd Ficzkó Tibor mozigépész, a teljes kollektíva, az üzemeltető SZET Szentgotthárdi Kft. és a weboldallal kapcsolatos feladatokat ellátó Ropos Gábor munkáját méltatta. Kiemelte Sebestyén Dénes tevékenységét, majd megköszönte a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóinak – különösen Szép Renáta és dr. Gábor László – munkáját.

A szombathelyi Savaria mozi mozgóképszakági vezetője, Mayer Rudolf elmondta, hogy Szentgotthárd példát mutat más – akár jóval nagyobb – városoknak is azzal, hogy megőrizte és működteti a mozit. Szentgotthárdon 2010 óta működik a megújult filmklub, amelyben a kezdetek óta tevékenykedik dr. Frank Róza és Jakab Anikó. Utóbbi ismertette a közönséggel a filmklub munkáját, működését. A mozi 10 évvel ezelőtt vette fel Csákányi László Jászai Mari-díjas érdemes és kiváló művész nevét. Dr. Gábor László róla szóló írását Lang Márk, a Szent Gotthárd Általános Iskola és Gimnázium tanára osztotta meg a jelenlévőkkel.

A Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum gyermekkönyvtárosai kézművesfoglalkozást tartottak az évfordulón, szebbnél szebb Oscar-szobrok, filmtekercsek és kézlenyomatos csillagok születtek. Az én mozim című rajzpályázat eredményhirdetését is megtartották, három kategóriában osztottak ki díjakat a legjobb alkotásokért. A nyílt nap résztvevői megnézhették, hogyan készül a popcorn, hogyan működik a digitális vetítőgép, sőt még a korábbi eszközökkel is megismerkedhettek. Ficzkó Tibor mozigépész még egy régi, kis vetítőgépet is beüzemelt. Nem mindennapi élményt jelentett a 16 mm-es filmen forgó Makk Marci.