A szerkesztés Tóth Csaba festőművész, Bonyhádi Károly grafikusművész – a kötet tervezője –, Tóth Csaba festőművész és dr. Fűzfa Balázs irodalomtörténész, a könyv kiadója, a Savaria University Press vezetője összmunkáját dicséri. Kétszázhatvanhárom felvétel, sok-sok év. Arcok, gesztusok, pillanatok. A művészeti élet nagyjai: közelről, ahogy máskor talán soha.

Évtizedek egy kötetben. Garas Kálmán a bemutatón

Fotó: © Cseh Gábor

„...személyiségnek lenni a legtöbb...” – mondja a kötet címe, és Szombathelyen sokunknak erről először talán nem is Márai Sándor, hanem Lőrinczy Huba tanár úr jut eszünkbe. Ő adta át nekünk Márait (az idézet pedig egyik kötetének címe is): a tartást, a minőség dicséretét a nehéz időkben, a műveltségnek legalább az áhítását, a hódolatot az olyan nehezen meghatározható, mégis pontosan érzékelhető – és talán épp tűnőben lévő – személyiség előtt. A Garas Kálmán kötetében föllapozható személyiségek között természetesen megtaláljuk Lőrinczy Hubát is: a 44. oldalon. A jellegzetes gesztus, a magyarázó, értő és értetni vágyó figyelem – igen, pontosan ő.

A kötethez Ambrus Lajos írt bevezetőt, a fotóművésszel készült interjúk közül kettő itt (újra)olvasható, ahogy Salamon Nándor vagy Wilhelm András korábbi írása is. Megáll és rohan az idő.