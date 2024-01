Az Alapítvány 2023. évi pályázatára a társadalmi szervezetek és önkormányzatok 185 személy elismerésére tettek javaslatot. Az Alapító Lovagok 67 főt bocsátottak ellenőrzésre a Kultúra Lovagrendje számára. Az öt földrész 16 országából 352 kultúra lovagjából álló Tanácsadó Testület javaslatát figyelembe véve az alapítvány kuratóriuma döntött 4 egyetemes és 30 magyar kultúra lovagja cím adományozásáról. A jelöltek a kultúra 27 ágában fejtik ki önzetlen, példamutató tevékenységüket.

Tóthárpád Ferencnél a cím odaítélésének indoklásában a többi mellett ez szerepel: Helytörténeti kutatásaiért és gyermekversek Kárpát-medencei terjesztéséért adományozták számára az elismerést.

Méltatásában olvasható még: „Könyveiben, kultúraelméleti írásaiban a múltat felidézve a jelen megoldásait keresi. Irodalmi tevékenységében nagy hangsúlyt kap az a törekvése, hogy a határon túl élő gyermekekhez is eljussanak írásai. Verseit ismerik Coloradótól Kárpátalján át Erdélyig. Több helyi kiadvány, könyv és újság szerzője. 2008-tól a Kőszeg és Vidéke havilap főszerkesztője volt. Nevéhez fűződik a Történelmi és Művészeti Antológia négy kötetének megjelenése és a Vas megyei irodalmi antológiák szerkesztése. Az anyaságról, az élet tiszteletéről szóló drámáját a Soproni Petőfi Színház és a Kőszegi Várszínház is bemutatta. Írásba foglalta a helyi tűzoltó egyesület, a művelődési intézmények, a Kőszegi Várszínház és a Kőszegi Polgári Kaszinó történetét. Verseit gyakran színesíti zenével. Szerzeményeit énekli magyar nóta énekes, kórus és számos verséneklő zenekar. Mottója: „Az élet értelme a másik ember!" Nem sorolja magát az újságírók közé, csak egy ember, aki újságot is ír", de 2003-tól a Kőszeg és Vidéke munkatársa, majd főmunkatársa 2006 szeptemberétől egy éven át. Ezt követően 2007 októberétől a Kőszegi Hírmondó alapító főszerkesztője a lap megszűnéséig. Alkalmi újságok létrehozója, szerkesztője. Versei, prózái olvashatók magazinokban is.”

A Vas Népe kérdésére, hogy mit jelent számára az elismerés, Tóthárpád Ferenc így felelt:

– A címmel az "én városom", Kőszeg is felkerült arra a világtérképre, ahol a napjainkban különösen aktuális jelmondatunk, miszerint "A kultúra a béke követe!" élő gondolat.

A lovaggá ütés az Örökség serleggel kitüntetett Magyar Koronaőr Egyesület szolgálatában megjelenő Szent Korona másolata előtt történt. (Állandó jelképei a virrasztás, a kard, a pajzs és a címer.) Az elismeréshez érem és nyaklánc jár oklevéllel. Az elismertek nevét bejegyzik a Kultúra Lovagjai Aranykönyvébe. A gála nemzetközi közönsége előtt évente egy kiemelkedő közművelődési teljesítményt nyújtó hazai, vagy határon túli település, nemzetiség, illetve régió díszvendégként mutathatja be kultúráját.