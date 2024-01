Németh Ferenc szlovén szülők gyermekeként magába szívta a szlovén nyelv ismeretét, szeretetét, megismerte a szlovén hagyományokat és kultúrát. Gyermek- és iskolai éveit Rábatótfaluban töltötte. Érettségit a szentgotthárdi Vörösmarty Mihály Gimnáziumban tett, majd a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Gépészmérnöki karán folytatta tanulmányait. Ott 1984-ben diplomázott mezőgazdasági gépészmérnökként. Tanulmányai elvégzése után visszatért Szentgotthárdra, a kaszagyárban kezdett dolgozni. Közben családot alapított, két gyermeke született. Jelenleg, már 22 éve, az Opel területén működő Borsodi Műhely Kft. Győr dolgozója. Németh Ferenc sokat tevékenykedik a Szentgotthárdon és környékén élő szlovén lakosságért. Alapítója és ma is aktív tagja a Szlovén Nemzetiségi Önkormányzatnak.

Az Országos Szlovén Önkormányzat alakuló közgyűlésének is tagja volt, a szervezetben több évig munkálkodott. Ferenc a Szlovén Nemzetiségi Önkormányzat fotósa is, a rendezvényekről képeket küld a szlovén kalendáriumba. Az anyanyelvű hitélet ápolása is fontos számára, a szentgotthárdi templomban hónapról hónapra bemutatott szlovén nyelvű szentmisék állandó résztvevője és segítője. A szlovén nyelv, kultúra és hagyományok fennmaradását, ápolását és továbbörökítését szívügyének tekinti, a szlovén közösség mindig számíthat rá.