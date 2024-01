Idén új hagyomány született: a vers- és mesemondó verseny mellé illusztrációs rajzpályázatot is hirdettek a 2011-ben elhunyt költő-tanár, Balogh József tiszteletére. A pénteki programon utazást tettünk a mesevilágba, a belépőt a gyerekek biztosították. Hegedű- és zongoraszó nyitotta és néptáncbemutató zárta a Gazdag Erzsi vers- és mesemondó versenyt az iskola nagytermében.

Sátory Károly igazgató köszöntőjében utalt is rá: évről évre a Himnusz születésnapjához kapcsolódóan rendezik meg a programot, amelyre a vármegye több óvodájából és iskolájából, de még a határon túlról is érkeztek résztvevők. Az óvodás kategóriában tízen, a két iskolás korosztályban 13-13-an neveztek. Minden induló egy Gazdag Erzsi- és egy szabadon választott művel készült, színészekből, tanárokból, óvodapedagógusokból álló zsűri értékelt. A legfontosabb azonban az volt – erre Horváth Ákos, a WSSZ színésze emlékeztette is a gyerekeket –, hogy mindenki jól érezze magát a fellépés közben.

Nem is volt hiány mosolyból és vastapsból. A verseny ötletgazdájának, az iskola egykori költő-tanárának, Balogh Józsefnek a tiszteletére kiállítást rendeztek az aulában. A fotókon vis - szaköszön színes egyénisége, bepillantást nyerhetünk gyermekkorába, műveibe. A tárlat később a könyvtárban kap helyet.

– A költő gyermekkönyveit olvasgatva olyan világba léphetünk, amelyet madarak, bogarak, virágok, kis állatok, manócskák laknak. Ezek vis - szaköszönnek a rajzokban. Balogh József vidámságot, jókedvet adott olvasóinak, és most vidámságot és jókedvet adnak ezek a rajzok. Megjelentek az alkotásokon a táncoló falevelek, a zúzmarás faágak, a betlehem melegsége, a tavaszköszöntő fecskék, a táltos paripák – fogalmazott Balogh Józsefné. A legügyesebb alkotókat pénteken díjazták. Távozóban pedig mintha még a békák brekegését is hallani véltük volna…