Dankovics Róbert A medve árnyéka címmel 14.30-kor tart előadást (kijön? mit lát? vis - szamegy?), 15 órakor Sosztarits Ottó következik, előadásának címe: Az ősi medvetisztelet és a római kori vallásosság egy sajátos emléke az Iseumból. Nagy-Németh Ágnes íróval 15.30-kor találkozhat a közönség: mesélés közben persze Medvendel és Medvina is jelen lesz, öltöztetni is szabad őket. És lesz sok más is: minden, ami medve a múzeumban!