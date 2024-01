A közel négy hónapos kényszerbezárás rányomta bélyegét a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár kasszájára: éppen a legmagasabb jegybevételű rendezvények maradtak el, és jelentős terembérbeadásból származó bevételtől is elesett az intézmény. Ugyanakkor a működési kiadások csökkentek, és 5 millió forintnyi pályázati forrást is nyertek szakmai célok megvalósítására - olvasható az előterjesztésben.

Az összefoglalóból kiderül: a művelődési központban 11-en, a könyvtárban 5-en dolgoznak, továbbá két közfoglalkoztatott munkatársat is alkalmazott az intézmény, amelyhez 31 kisközösség klub, szakkör, tanfolyam) tartozik. Ezek szakmai munkája tovább erősödött 2023-ban, és új közösségek is alakultak: baba-mama klub, baba-jóga csoport, különböző tánccsoportok. Több civil szervezetnek is otthont ad a KMKK, és a városi közösségi élet meghatározó szereplői azok a csoportok is, akik bérleti díj ellenében használják az épület termeit.

Mint írják, a hagyományokhoz hűen az intézmény szervezte meg a városi nagyrendezvényeket - többek között ilyen a Magyar Kultúra Napja, a Tulipánfesztivál, Kemencés Fesztivál -, a nemzeti ünnepek és jeles napok alkalmából megemlékezéseket tartottak, tíz kiállításnak is helyet adtak az esztendőben, nyáron pedig hat tematikus tábort szerveztek gyermekeknek. Mindezek sorából kiemelkedik a Celldömölk és Pagnacco testvérvárosi kapcsolatának 30. jubileumi alkalmából rendezett ünnepi alkalmak, a celldömölki bábjátszás 40 évét pedig gálaműsorral ünnepelték.

A könyvtárnak több mint 1200 regisztrált felhasználója van, és 73827 dokumentumát használtak az év folyamán helyben, illetve kölcsönzés formájában Mára mind a művelődési központnak, mind a hozzá tartozó KMKK Art Mozinak jelentős számú követője van a közösségi médiában - egyebek mellett ez is kiderül a képviselő-testület számára készült anyagból.