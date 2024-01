Január 8-án, amerikai idő szerint 8 óra 18-kor indult el küldetésére a floridai Cape Canaveral űrközpontból Peregrine űrszonda, melynek rakterében, egy faragott alumínium lapon ott lapult Weöres Sándor egyik verse is. Az első magáncég által vezetett küldetés célja az volt, hogy 50 év után ismét amerikai leszállóegység landoljon a Hold felszínén, ott pedig különböző kutatásokat végezzen. Az elképzelések szerint a Peregrine lett volna az első amerikai holdraszálló egység az utolsó Apollo-küldetés 1972-es landolása óta - írta az MTI. A szonda belsejében pedig helyet kapott a magyar cég, a Puli Space Technologies plakettje is, amelyen egy korábban eldőlt szavazás alapján egy Weöres Sándor vers olvasható. Méltán vághatott volna keresztül az univerzumon a Szombathelyen született költő „Szembe fordított tükrök” című verse. Szól a végtelenbe kiáltó üzenet: „Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra”.

Az MTI-n közölt információk szerint órákkal az indulást követően azonban súlyos technikai hibák sorozata következett be, amelyek miatt a holdszonda nem tudta teljesíteni küldetését. A napelemek nem fordultak a Nap felé, ezért lemerültek a szonda akkumulátorai, emellett a szonda hajtóművének bekapcsolásakor nagy mennyiségű hajtóanyag veszett el, illetve a későbbiek során is folyamatos és megállíthatatlan volt a hajtóanyag szivárgása. A hajtóműhiba első óráiban a NASA és az Astrobotic szakemberei még reménykedtek abban, hogy ha a szonda leszállása nem is lehetséges, de legalább a Hold közelébe juttathatják.

Azonban az üzemanyag elszivárgása olyan mértékűvé vált, hogy esély sem volt erre. Végül az a döntés született, hogy a meghibásodott űreszközt a Föld légkörébe vezérlik az üzemanyag maradékával, ahol elég. A BBC információi alapján az ausztráliai Canberrában található észlelőállomás az utolsó jelet csütörtökön 20:59-kor vette a megsemmisülő űrszondától.