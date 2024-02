– Az igazából egy vassütő, amit bográcsozáshoz, tárcsázáshoz lehet használni. Ilyenkor felfűtjük a sárkány testét, a füst pedig a száján keresztül távozik. Itt az alapgondolat a sütő volt, aztán végül egy sárkány lett belőle. Szeretem a kihívásokat és jó érzés, amikor szépet, hasznosat sikerül megalkotnom. Amúgy én ezt nem hívnám művészetnek, inkább hobbi – tette hozzá Szabó Gábor. A mester „leghíresebb” alkotása viszont nem a saját udvarát díszíti, hanem a bucsui Millenniumi Parkot, ugyanis ott állították fel azt az alumíniumból készült Születések fáját, ami szintén az ő munkáját dicséri.

– Nagyon jó érzés, hogy így sokan láthatják a kezem munkáját. Régebben, amikor elkészült a sas, az oroszlán és a szarvas, rendesen jöttek a házunkhoz a gyerekek. Valószínűleg most is vannak nézelődők, de mivel az utcáról is látszik minden, nem kell engem külön megkeresni.

Ő jegyzi a Születések fáját Bucsu központjában

Viszont a Születések fája a településünk központjában látható – mondta Szabó Gábor, akihez Gál Sándor polgármester is csatlakozott. – Nagyon büszkék vagyunk erre az egyedi alkotására. Annak idején Koncérné Bujtás Mónika, a képviselő-testületünk tagja volt az ötletgazda, de a konkrét terveket és a kivitelezést már Gábor végezte. A Születések fája tényleg Bucsu dísze lett, melyre minden évben anyák napján kerülnek fel azok a levelek, melyekre az utóbbi egy évben született kisgyermekek neve van gravírozva – fogalmazott a polgármester. Búcsúzóul Szabó Gábor a tervekről is ejtett néhány szót: egy fán ülő páva lenne a következő állatos „fémszobor”, de lesznek funkcionális alkotások is. Így például vízimalom, szélmalom és szökőkút is készül majd. Amennyiben ezek megvalósulnak, úgy valószínűleg még többen mennek majd nézelődni a Malomszer elején található családi házhoz.