A szakkollégium felvállaltan katolikus intézmény, a Szombathelyi Egyházmegye korábbi püspöke, Veres András alapította. Szombathely valamennyi felsőoktatási intézményéhez kötődik; akár Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kara, akár az ELTE Savaria Egyetemi Központ, akár a Brenner Hittudományi Főiskola egyetemistái is pályázhatnak ide. – Lakik itt szülésznő, gyógytornász, pszichológus, testnevelő tanár és gépészmérnök hallgató is – tudtuk meg Gaspari Gábortól. – Jelentős túljelentkezés van hozzánk minden évben; ez egy ötvenfős kis közösség, talán a vonzerejét is ez adja. A „katolikus” szó nem riasztó – sokan érdeklődnek – és nem is kizáró: nagy szeretettel fogadjuk a krisztusi társegyházakhoz tartozókat, sőt van nálunk hitét kereső fiatal is.

Nem feltétlenül kell vallásosnak lenni annak, aki hozzánk jön, elég, ha elfogadja az értékeinket. Ez nem az a klasszikus kollégium, hogy van egy hosszú folyosó, és a végén vizesblokk, hanem apartman lakásokat alakítottunk ki, saját hálószobával, nappalival, saját fürdőszobával, konyhával, benne hűtő, mikrohullámú sütő, mosógép. A hallgatói kis közösségek ezekben a lakásokban együtt laknak, a közös élet közös értékrend szerint szerveződik. Ez egy kicsit nevelési kérdés is, hiszen az a célunk, hogy keresztény szellemiségű, szociális érzékenységű, a társadalomban tevékenyen részt vevő értelmiségi fiatalokat neveljünk.

Ennek nagyon triviális szintje, hogy nincs gondnok, nincs technikai személyzet. A lakásban a hallgatók maguk takarítanak, sütnek, főznek, és vannak olyan szakkollégiumi programok, amiket lakások vezetnek: például a közvacsorákat vagy kedd esti imát. A lakásokat lakáskapitányok vezetik, akiket a lakók maguk közül választanak ki, ők az egyes lakások felelősei. Gaspari Gábor beszélt a szakkollégium KVH rendszeréről is, ami azt jelenti: Közösségi Vállalások Hivatala, benne az egyetemisták vállalásai szerint kialakított csoportok. Van például karbantartó csoport, amelynek tagjai olajozzák a zárat, cserélik a kiégett izzókat, a vécédeszkát. A kertészek nyírják a füvet, söprik a havat, hóembert építenek, és van a szakkolégiumnak saját almása, fűszerkertje – ezeket is gondozzák.

Van például kulturális KVH is – a szakkollégiumban ők felelnek az állami ünnepek megtartásáért, készítenek PR-filmeket, a szakkollégium nyílt napján programokat szerveznek. Vannak rendezvényszervezők, akik szervezik a nyári táborokat, a lelki gyakorlatokat. – Pont ez a lényeg: ha beköltözik hozzánk valaki, akkor dolgozik is. Ez azért válik erősségévé, mert így sokkal jobban magáénak érzi azt a kis teret, amit kialakított. Nem megy át érzéketlenül az udvaron, hogy jaj, már megint milyen gaz van itt, hanem tesz érte, hogy ne legyen. Belenevelődik egyfajta olyan igényesség, önmagát építve, amit – reméljük – továbbvisz, a későbbi életében is megmarad ez a szemlélet, és hasznossá válik.

A szakkollégiumban egyetemi rendszerben, félévekben gondolkodnak. A következő, tavaszi félév első nagy eseménye, hogy február 3-án rendezik meg a Szombathelyi Egyházmegye Ifjúsági Bálját a Brenner-gimnázium aulájában, ahová nemcsak a vasi vármegyeszékhelyről, de Zalaegerszegről is jönnek majd fiatalok, és Győrből is jönnek vendégek. Gaspari Gábortól azt is megtudtuk: a nevelés mellett a minőségi oktatásra is nagy hangsúlyt helyeznek, olyan kurzusok vannak, amely témákról mindenki jó, ha tájékozott és véleménye van.

Ezeket mindenkinek fel kell venni – gépészmérnöknek, szülésznőnek egyaránt –, és az egyetem által kreditekkel elismertek. Tavaly bioetikát hallgattak, az idei tavaszi félévben dr. Székely János, a szombathelyi egyházmegye megyés püspöke – nemzetközi hírű, Bibliával foglalkozó teológus – tart előadásokat hetente. Ez egy nyitott lehetőség: a szakkollégiumi órát az ELTE keretén belül is meghirdetik. Gaspari Gábor úgy fogalmazott: ez egyfajta nyitott evangelizáció; bárki bejöhet, meghallgathatja, kérdéseket tehet fel a megyés püspöknek.