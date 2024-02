A zeneiskola nagyterme megtelt a mulatságra

Fotó: Giczi Sándor

Egy művészeti alapiskolában mindenki boldogan belemegy a játékba, nemcsak a növendékek, hanem a felnőttek is. Pesti Arnold tanár, drámatanár, osztályvezető például százegykiskutya-jelmezt öltve változott Kutya úrrá, vagyis műsorvezetővé a farsangi koncerten, ahol az alaphangot az Itt a farsang, áll a bál adta meg, de elhangzott norvég népdal, magyar tánc, Haydn-menüett, Csajkovszkij- és Schubert-dal, itt volt Mozart - és John Lennon is az Imagine-nel; ez utóbbit az iskola gitárzenekara adta elő. Képzeljük el, hogy a világban minden rendben van.

Zenebona Birodalom uralkodói

Fotó: Giczi Sándor

Megszólalt a mulatságban szintetizátor, cselló, hegedű, furulya, trombita, fuvola, kürt, zongora... Mindenki jelmezben lépett színre, és észre se vette, hogy nemcsak a közönséget bűvöli el, hanem - nagy odafigyeléssel, koncentrációval - tudásáról-fejlődéséről is számot ad. A farsangi koncert végén Weöres Sándor-verscsokor hangzott el, a tanári kar közös produkciója volt a zárószám. Az eseményt kiemelt helyről kísérte figyelemmel I. Mindenhangszerenjátszó Károly és Tündér királyné (mintha kicsit hasonlítottak volna Bejczi Károly igazgatóra és Bejcziné Németh Tünde zongoratanárra - aki kísérőként is színre lépett -, de az is lehet, hogy a hasonlóság a véletlen műve). Voltak furfangos kérdések, volt vendégség, volt taps, ajándék és jókedv.

Kutya úr és a növendékek

Fotó: Giczi Sándor

A maskarás mulatság létrejöttében nagy érdemei vannak a szülői munkaközösségnek, valamint Lakat Csabának, Gregorich Domonkosnak, a Soltis Lajos Színháznak, a Művészetoktatásért Alapítványnak.