A tavasz hivatalosan már tegnap megérkezett, és ma meghozta a bábszínházi világnapot is. Ha tavasz, akkor minden mozdul, éled, eleven lesz, mint a bábjátékos kezében a báb (királylánnyá válhat akár a virágos porceláncsésze is). A bábjáték – maga az ember. Elvégre csak akkor lehetünk önazonosak, ha képesek vagyunk kicsit hátralépni, ránézni önmagunkra. Akkor is ezt csináljuk, amikor tudatosítjuk mindazt, ami fontos, ami szép, ami kell a világban az emberségünkhöz (az „emberséghez” most társítsunk pozitív tartalmakat). A jó bábszínház eredendően etikus intézmény. Az meg úgy kell, mint egy falat kenyér. Mint a szombathelyi Mesebolt Bábszínház, amely ma Szentpéterfán játssza (na tessék!) a Hapci királyt. Egészségünkre!