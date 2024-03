– A pedagógia egy egész nemzet felemelésére alkalmas – hangzik el a darabban és talán így fogalmazhatnánk meg legjobban a magyar grófnő hitvallását. A szerző, Büki Attila remekül megragadta Brunszvik Teréz eltökéltségét és szenvedélyét amit a nevelés fejlesztésének irányában érzett. A Vasvári Játékszín Egyesület előadásán keresztül pedig a helyiek is megismerhették ezt a kivételes nőt.

Brunszvik Teréz szerepében Varga-Bodó Anita

Fotó: Szendi Péter

Brunszvik Teréz más volt

A darab az ő életét mutatta be fiatal felnőtt korától egészen az idős korig, monológjaiban olyan fontos kérdéseket boncolgat, mint az oktatás hatása a társadalomra. A monarchia időszakában az elit nők nem nagyon ismerték az önmegvalósítás fogalmát, elsődleges feladatuk a megfelelő férj megtalálása és az utódok felnevelése volt. Brunszvik Terézre is hasonló sors várt volna, édesanyja mindenáron férjhez akarta adni, a vagyont tekintette az egyetlen értéknek az életben és anyagiasságával teljesen megrontotta lánya életét. Ahogy sokan mások, akik nagy dolgokat vittek véghez, Brunszvik Teréz is megkérdőjelezte a társadalom és a környezete által kijelölt utat és inkább egy önálló útra lépett.

Tényleg előrébb való a társadalmi rang, mint a lélek vagy az erkölcs? Biztos az anyagi haszon a legfontosabb az életben, vajon boldoggá teheti az embert? Nem fontosabb a nevelés, az, hogy emberek maradjunk? A pénz és a dicsőség utáni futkosás lassú halálba sodorta már a monarchia idején is a fiatalokat és egyszerűen lehetetlen nem látni a párhuzamot a mai világunkkal – úgy tűnik, ez a dilemma örök érvényű.

Teréziának más elképzelései voltak, mint édesanyjának: nem akart férjhez menni és életét a a nevelésnek szentelte a jövő édesanyáiért. A darabban elhangzik, a grófnő szerint a női nevelés hatással lehet az egész társadalomra, ugyanis az anyánál fejlődik az újszülött. - Az asszony szövi gyermeke sorsát, ezzel a társadalom sorsát. - hangzik el. Teréz a valóságban is sokat tett a nők oktatásáért, tevékenyen részt vett az első magyar nőnevelő intézet létrehozásában unokahúgával, Teleki Blankával.

Az ő nevéhez fűződik az első magyarországi óvoda – akkori nevén kisdedóvó – megalapítása, élete során 11 óvodát indított útjára. Az elhivatott végigkíséri a grófnő nehézségeit a cél felé történő menetelés közben: nem volt elég pénze a megnyitásához, ezért egyesületet hozott létre, szívügye volt a hátrányos helyzetűek oktatása, vallotta, hogy minden gyermekből társadalmi rangtól és pénztől függetlenül kihozható a legjobb, ha legalább két éves kortól megkapja azokat a személyiség fejlesztő eszközöket, amiket a kisdedóvókban megkaphattak.

Monodráma lévén egy főszereplő volt, viszont Teréz levélváltásait – többek között gróf Wesselényi Miklóssal – a társulat többi tagja olvasta fel. A gróf nagy támogatója volt Brunvszik Teréz tevékenységének, ahogy Kossuth Lajos is, akivel egyetértettek abban, hogy mindenki lehet „nagy” a maga keretein belül. Végül a forradalom témaköre is bekapcsolódik a darabba, amikor a grófnő hírt kap a budapesti eseményekről és arról, hogy egyenlőséget követel a nép. A zárójelenetben azon elmélkedik, milyen hatással lesznek a történtek a jövő Európájára.

Brunvszik Teréz személyiségét remekül visszaadja a szerző, Büki Attila címválasztása: Az elhivatott. Álmodozó volt, érzékeny volt és világot megváltó tervei voltak. Különcnek és bolondnak tartották, mert nem áll be a sorba, mert más életet képzelt el, mint amit a társadalom elvárt tőle. És milyen jól tette! Életét a nők nevelésének szentelte és a magyar pedagógia rengeteget köszönhet neki. Varga-Bodó Anita személyesítette meg a grófnőt, aki egyedül is életet varázsolt a térbe, nem is hiányzott más szereplő. A színdarab után lehetőség nyílt beszélgetni Büki Attilával, a darab szerzőjével, és Gergye Rezső rendezővel is a vasvári Békeházban.