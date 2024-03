A csütörtöki alkalom előtt a Szemle szakmai vezetőjét faggattuk az első két nap tapasztalatairól. Gelencsér Ildikó elmondta: minden kategóriában voltak szép meglepetések. A hangszeres zenészek – a kőszegi és a csepregi zeneiskola növendékei állandó jó színvonalat hoznak. A versmondók vegyes képet mutattak, közte kiemelkedő teljesítményekkel, és a korábbihoz képest kevesebb énekes produkció mutatkozott be.

– Fontos, hogy a gyermek az életkorához, személyiségéhez illő művet adjon elő zenében, énekben, versben, hiszen azt tudja könnyen átélni, a magáévá tenni és átadni a közönségnek – szerencsére nem volt kirívó választás – tette hozzá Ildikó. Szerinte évről évre nagyobb jelentősége van annak, hogy az igényes kultúrával találkozzanak a gyerekeknek, és viszont, ők mutassák meg az igényes kultúrát a nézőknek. Minden éven, most is kiemelik: egyáltalán nem biztos, hogy az indulók mindegyike előadóművész lesz, de az önkifejezést, a magabiztos fellépést az életük más területein is kamatoztatni tudják. Reményeik szerint a kultúrára értékként tekintő felnőttekké válnak a mostani kisdiákok, akik később is az életük kiteljesedését láthatják a kultúra és művészetek által.

A Lovagteremben 14 óra után pár perccel elfoglalta a helyét a zsűri. Básthy Béla polgármester köszöntője után a JMG Bandája robbant be Elton John: I’m Still Standing számával – az ő és minden következő fellépő mikrofonbeállításáról, hangosításáról Bakos Zoltán műszaki vezető gondoskodott. Két óra alatt hallottunk szóló- és kamaraéneket, verseket és prózát, köztük kortárs műveket; zongora-, gitár, marimba, trombita- és fuvolaszót; köztük jól begyakorolt és kiforrott előadásokat is. Öröm volt látni a fiatalok összjátékát, egymásra figyelését, a lelkesedésüket, frissességüket. Radnóti versét együtt mondtuk a színpadon állóval, Palya Beát, Rúzsa Magdit, a Margaret Island-et magunkban együtt énekeltünk, és – érdekes – új rétegeiket is megmutatták a versek, a slágerek. Láttunk lábremegést, hallottunk sóhajokat, a felkészítők nyugtató szavait, és voltak nagy összeölelkezések is. Művészet és tehetség kézen fogva járt egész délután, és kicsit előre vitte a világot.

A Szemle négy napja alatt a Nagyné Erőss Rozália színházi szaknevelő; Fasching Zsuzsa, az ELTE SEK zenei tanszékének főiskolai adjunktusa; Sándorfi Olga, a Paragvári Utcai Általános Iskola ének-zene szakos tanára, kórusvezető és Merklin Ferenc, a Kanizsai Dorottya Gimnázium magyar szakos tanára, a Szombathelyi TV műsorvezetője alkotta zsűri értékeli az előadásokat. Más-más szemmel és füllel, mégis együtt döntenek az oklevelekről, bronz, ezüst, arany, kiemelt arany minősítésekről.

A szemlét március 14-én 17 órakor a legjobb produkciókból összeállított ünnepi gála zárja a várban a március 15-i ünnep részeként.