Horváth Nóra, a Weöres Sándor Színház kommunikációs vezetője a névadó „szent varázsigéjével”, a Fű, fa, füst című Weöres-versből vett idézettel adta meg az alaphangot. Horváth Soma alpolgármester azzal indított, hogy „zseniális évada van a szombathelyi színháznak”, jobbnál jobb előadások követik egymást: nézzék minél többen! Az alpolgármester kiemelte: a Weö­res-színházat a szakma is magasan jegyzi, nem véletlen, hogy a múlt évad végén három kritikusdíjat kapott a Kivilágos-kivirradtig előadás; nagy öröm, hogy a Covid-megrázkódtatás után jelentős mértékben visszajött a közönség is. A Határvonalak fesztivál – amelynek megvalósításához a pályázati forráson túl az önkormányzat is hozzájárult – ugyancsak számot tarthat a közönség érdeklődésére, akár az Érezd Szombathelyt! sorozat részeként is.

Szabó Tibor igazgató azzal folytatta: egy színháznak rendelkeznie kell saját fesztivállal, a WSSZ is erre törekszik. A Határvonalak programja az idén is a különböző színházi formák, új színházi nyelvek megmutatásának igényével szerveződött. Németh Károly produkciós menedzser arra hívta föl a figyelmet, hogy ügyeltek arra: a fesztivál-elő­adások ne kerüljenek átfedésbe, így nincs kényszer: akár az összes produkciót megnézheti a közönség. A pályázati forrás az NKA fesztiválkollégiumától érkezett.

Horváth Soma, Szabó Tibor, Németh Károly

Fotó: Benkő Sándor



A Határvonalak „újrázással” indul május 30-án: a Cseh Tamás 80 – Füst a szemében a nagy sikerre való tekintettel ismét meghívást kapott a színházba. A programban találunk táncelőadást (Fitos Dezső Társulat), irodalmi beszélgetést (Fű, fa, füst címmel), föllép a WSSZ JátsszMa Stúdiója, jön monodráma Göttinger Pál előadásában; Borbély Szilárd-előadásával, az Akár Akárkivel érkezik a Forte Társulat (rendezte Horváth Csaba), a Radnóti Színház Nagy Péter István Bartis Attila-rendezését, A vége című előadást hozza Szombathelyre.

A programot popupkiállítások színesítik, a fesztiváli zárszót a „Holdbeli csónakos”-gála adja június 2-án: hús-vér színészekkel.