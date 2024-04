A gálaműsor zárásaként a gencsapátiak a sármelléki Tüskevár Táncegyüttes és a Badacsony Tördemic Néptáncegyüttes táncosaival együtt mutatták be a Balaton-felvidéki, Balaton-melléki, Vas vármegyei eszközös táncokat – a lányok üveges táncot, a fiúk söprűs és kétbotos táncot, a végén pedig volt egy páros ugrós – méghozzá nagy sikerrel! A Papp László Aréna zsúfolásig megtelt nézőteréről az érdeklődők fergeteges hangulatú produkciókat láthattak sorban egymás után, a megérdemelt vastaps nem is maradt el. Az előadást szerkesztette és rendezte Busai Norbert és Tompa Attila. Muzsikáltak: Samu Zoltán és zenekara, Császár Dominik és a Testvériség Táncegyüttes zenekara. A Gencsapáti Hagyományőrző Néptáncegyüttest a budapesti országos szereplésre szokásosan a művészeti vezetők, dr. Györke Eszter és Molnár Péter készítették fel. Természetesen ők maguk is táncoltak a produkcióban, amint az együttes vezetője, Varga Albin is.