Több eseménnyel is készült a szentgotthárdi Móra Könyvtár a költészet napjára - mondta el Horváth Tiborné, az intézmény igazgatója. A Gyermekkönyvtár versíró pályázatot hirdetett meg felső tagozatos általános iskolások és középiskolás diákok számára. A felhívásra 33 vers érkezett be szentgotthárdi és kistérségi oktatási intézményekből is. Az eredményhirdetést ünnepélyes keretek között 2024. április 11-én 11 órakor tartották.

Forrás: Szendi Péter

Emellett „Ablakversek” címmel a könyvtár ablakaira verseket ragasztottak. Ezzel is népszerűsítve a magyar verseket, és olvasásra buzdítva az arra járókat.

A Pannon Kapu Kulturális Egyesülettel közösen online megemlékezést szerveztek, „Minden órában egy vers” címmel, ahol is az egyesület, a könyvtár és más felkért emberek olvasnak fel verseket. A verselés a Pannon Kapu Kulturális Egyesület és a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum facebook oldalán követhető - tudtuk meg.