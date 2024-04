Az idei Táncháztalálkozón Budapesten a Gencsapáti Hagyományőrző Néptáncegyüttes a Muharay Elemér Népművészeti Szövetség „Járd ki lábam” című gálaműsorában mutatkozott be – erről az együttes közösségi oldalán számoltak be. A Badacsony-Tördemic Néptáncegyüttes és a sármelléki Tüskevár Néptánc Együttessel közös produkcióban a Balaton melléke, Gencsapáti és Vas vármegye eszközös táncait mutatták be. A gálaműsorban a szövetség 16 együttesének több mint 300 táncosa állt színpadra – tudtuk meg Facebook-posztjukból.