„Majd ha virág leszek esőre nyílok, / Ázik a bozót, csillog-villog…" (Weöres Sándor: Futózápor)

A hirtelen, nagy mennyiségű eső után már napsütésben tarthatták meg a Weöres 111 ünnepséget Csöngén.

Weöres Sándor Szombathelyen született 111 évvel ezelőtt, de Csöngét, a Kemenesi dombság kis lélekszámú települését tartotta falujának. "Innen viszek mindent a verseimbe, szín-, alak-, vonal- és főleg hanghatásokat…" - mondta egy alkalommal, ahogy azt is, hogy az utolsó csöngei pajtát is szebbnek tartotta az olasz főváros, Róma Colosseumánál. A település annyira fontos volt számára, hogy édesanyja is Csönge temetőjében lett eltemetve, ahol a Weöres család kriptája is megtalálható.

Az emlékünnepen az esemény szervezője, dr. Mesterházyné Jánosa Magdolna, a Weöres Sándor - Károlyi Amy Emlékének Ápolása Alapítvány kuratóriumi elnöke a költő édesanyjáról, Blaskovich Máriáról szóló legendákat idézett és szólt Weöres, hozzá fűződő kapcsolatáról is.

A kapcsolatuk szemléltetésére a Buba éneke című verset választották, amelyet a helybeli Bőczén Petra szavalt el (a verssel Petra dobogós díjazott lett a Weöres Sándor és Petőfi Szavalóversenyen).

A költő irodalmi életútját elindító Öregek című vers elhangzása után az idősek megbecsüléséről, az weöresi együttérző magatartásról, az idős kor megéléséről is szóltak a vers kapcsán. A jelenlévők többségében az idősebb felnőttekből tevődtek ki. Az ünnepség népes, nagycsaládnyi számú résztvevői a közeli községekből is érkeztek, de voltak Győrből és a vasi vármegyeszékhelyről is. Mindenki kapott egy könyvjelzőt, amelyen egy Weöres idézet olvasható: "Isten rajtad végtelen könny, Isten benned: végtelen mosoly." A teli gyümölcskosár egyértelműen az 1946-ban megjelent Weöres Sándor-kötet címét juttatta a szervező eszébe, és szándéka szerint a részvevőknek ajándékul szánta.

A koszorúzáson a helyi és a csánigi önkormányzat mellett képviseltette magát a helyi tűzoltó egyesület és a szervező, Weöres Sándor – Károlyi Amy Emlékének Ápolása Alapítvány tagjai.