Igaz, a Levante kicsit gyengélkedik a spanyol bajnokságban, jelenleg csak a középmezőnyben van, de hát a spanyol pontvadászatot nehéz összehasonlítani a magyarral. A Benfica viszont idén is a bajnoki címért küzd, második a tabellán a Sporting mögött. Magam is kíváncsian várom, hogy mire leszünk képesek ilyen szintű ellenfelek ellen. Felszabadult futsalt várok a csapattól, és megpróbálunk mindhárom meccsen mindent elkövetni a jó eredményért.. Eddig rendre a szervezettséggel, motivált, harcos játékkal, csapategységgel tüntettük el az esetleges különbséget – most is erre készülünk. A legfőbb célunk, hogy méltóképpen képviseljük Portugáliában a magyar futsalt, Szombathely városát – zárta szavait Pálmay Tamás.