Ami a Haladást illeti, a szombathelyiek legutóbbi két bajnokijukat – Vasas 0-1, Siófok 1-2 – elbukták. Ennek ellenére a zöld-fehérek továbbra is az élboly tagjai, továbbra is a feljutásra esélyes csapatok egyike Németh Szabolcs együttese. A vasiak az utóbbi hetekben két tévés rangadót vívtak, a Diósgyőr (0-2) és az előbb említett Vasas ellenit is elveszítették. A Haladás-drukkerek abban bíznak, hogy a harmadik tévés rangadón eredményesebben szerepelnek. Mindenesetre a csapatavédekezéssel továbbra sincs nagy probléma, holtversenyben még mindig a legkevesebb gólt (11) kapták a vasiak. A támadójáték viszont nem az igazi.