Eredmények. A vasi aranyérmesek, férfi, B (2008–2009): Pozsonyi Koppány (100 m hát 01:22,00). C (2010–2011): Bozsodi Máté (400 m gyors 05:09,25, 100 m hát 01:09,07, 200 m gyors 02:26,61), Horváth Patrik (100 m hát 01:26,69, 200 m mell 03:01,26), Szabó Gergő (400 m vegyes 05:22,57, 200 m mell 02:47,78), Péntek Márk (200 m hát 02:37,54). Ezüstérmesek, férfi, C: Bozsodi Máté (100 m hát 01:28,71), Horváth Patrik (100 m gyors 01:10,52). Bronz­érmesek, női, A (2005-ben születettek és idősebbek): Horváth Emma Sára (100 m hát 01:09,37, 200 m hát 02:29,51). C (2011–2012): Csabai Janka (100 m pillangó 01:50,97). Férfi, A (2006-ban születettek és idősebbek): Kiss Botond (100 m hát 01:04,67). B: Péntek Márk (100 m hát 01:14,09), Pozsonyi Koppány (200 m gyors 02:15,76), Csekő Dominik (200 m hát 02:45,43, 100 m gyors 01:01,90). C: Horváth Patrik (400 m gyors 05:25,97), Boros Gergő (100 m hát 01:27,04, 200 m hát 02:59,17).