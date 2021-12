Persze az ellenfelünknek ugyanúgy meg kellett küzdeni a körülményekkel, ugyanakkor mivel mi inkább próbálunk futballozni a meccseken, emiatt nekünk még nehezebb volt. De alkalmazkodtunk a körülményekhez. Legfontosabb volt a taktikai fegyelem betartása, azt azért tudtuk előre, hogy a védekezésünk rendben lesz, és arról is beszéltünk, hogy a beadások utáni lecsorgó labdákra is nagyon oda kell fi gyelnünk, ezekből lesz helyzetünk, amelyeket értékesítenünk kell. És azt is tudtuk, hogy a Kecskemét nagyon erőlteti a beadásokat, így az volt az elképzelésünk, hogy mi is erre fektetjük a hangsúlyt. A gólomnál kulcsmomentum volt, hogy megfelelő létszámban voltunk fent az ellenfél kapuja előtt.