sélyesként lépett volna pályára a zöld-fehér gárda, ám a mérkőzést megelőző Covid-teszten több szombathelyi játékos pozitív eredményt produkált – így nem játszhatott, és nem is játszhat még jó ideig. A Haladás így felforgatott, megfiatalított, szűk kerettel vette fel a harcot. Újpest FC-220Volt–Haladás VSE 3-2 (2-0). Budapest, ÚTE Labdarúgó Akadémia, NB I.-es futsalmérkőzés, vezette: Szilágyi, Takács (Nyekita). Újpest: Tyukász – Lucas, Szeghy, Suscsák, Harnich. Csere: Vámosi, Német P., Balogh, Sánta, Horváth B., Ricardo, Östör, Béres. Játékos-edző: Németh Péter. HVSE: Alasztics – Kovács M., Vidák, Sipos, Vas. Csere: Homlok, Knizs, Kárász, Papp, Volner. Edző: Calvo Rodriguez Juan Ramon. Gólszerzők: Horváth B. (4.), Suscsák (8.), Sánta (26.), ill. Vidák (21.), Vas (26.).

Jobban kezdett az Újpest, a Haladáson érződött az összeszokottság hiánya – a 8. percben már 2-0-ra vezetett a házigazda. Aztán összeállt a HVSE játéka, átvette az irányítást, csak nem tudott kapuba találni. A második félidő is Haladás-rohamokkal kezdődött, és ekkor már jöttek a gólok is: a 26. percben 2-2-es állást mutatott az eredményjelző. A folytatásban is a vasi csapat diktálta a tempót, gólt viszont a szerencsésebb UTE rúgott. Ismét nekidurálta magát a vendég, sokat játszott vészkapussal, sok helyzetet alakított ki, de nem tudott egyenlíteni. Pedig az egy pontra minimum rászolgált volna. Nincs megállás, következik a 16. forduló, vasárnap 16 órakor a Kecskemét lesz a Haladás vendége. A szombathelyi klub próbálta elhalasztani a meccset, amibe a Kecskemét nem egyezett bele.

– Nem vagyunk könnyű helyzetben, vasárnap is fiatal kerettel lépünk pályára, igaz, a létszámunk azért bővebb lesz, mint Újpesten volt – mondta Calvo Rodriguez Juan Ramon, a HVSE mestere. – Októberben simán nyertünk 5-1-re Kecskeméten, most vélhetően nehezebb dolgunk lesz. Ellenfelünk a felsőházi tagságért küzd, minden pontra szüksége van. Tudja, hogy milyen problémákkal küszködünk, ezért minden bizonnyal rögtön nekünk esik majd. De mi is győzelemre játszunk – nem állunk be védekezni! A fiatalok Újpesten is jól játszottak, hazai pályán, saját közönségünk előtt pedig főleg képesek a jó teljesítményre!