A címvédő, listavezető Haladás csütörtökön elmaradt bajnokot pótolt Újpesten, 3-2-re kapott ki. Elsősorban azért, mert a mérkőzést megelőző Covid-teszten több mint egy csapatra való szombathelyi játékos pozitív eredményt produkált – így nem játszhatott, és nem is játszhat még jó ideig. A komoly létszámproblémákkal küzdő szombathelyi klub próbálta elhalasztani a vasárnapi meccset, amibe a Kecskemét nem egyezett bele. Ennek megfelelően a Haladás ismét felforgatott, erősen megfiatalított csapattal lépett pályára.

Haladás VSE–SG Kecskemét Futsal 1-3 (0-2). Szombathely, 400 néző, NB I.-es futsalmérkőzés, vezette: Zimonyi, Wittner (Apkó).

HVSE: Alasztics – Kovács M., Vidák, Sipos, Vas. Csere: Horváth B., Homlok, Horváth F., Knizs, Horváth Z., Papp, Volner. Edző: Calvo Rodriguez Juan Ramon.

Kecskemét: Rigó – Bíró, Ristic, Hadnagy, Mánya. Csere: Halmavánszki, Bencsik, Virágh, Öreglaki, Boznánszky, Sallai, Kovács Á., Kulcsár. Edző: Koós Károly.

Gólszerzők: Vas (31.), ill. Bíró 2 (5., 30), Sallai (18.).

Kiállítva: Hadnagy (40.).

Letámadással nyitott a Haladás. A percek múlásával azonban átvette az irányítást a vendég – többet birtokolta a labdát. Védekezésre kényszerült a Haladás, akadt munkája a kapuban Alaszticsnak. Egy hatosról elvégzett szabadrúgásból meg is szerezte a vezetést a Kecskemét (0-1). Jól küzdött a hazai gárda, de kapura kevés veszélyt jelentett. Papp Zsombor közelről fejelt a kapufára – kezdett beindulni a Haladás. Sokszor hozta fel Alasztics a labdát, így rendre vészkapussal játszott a HVSE. Az első félidő hajrájára beszorult a vendég. Ám a Kecskemét labdát szerzett, és a kontrát góllal zárta (0-2) – a játék képe alapján váratlanul növelte előnyét. Vas szabadrúgása a menteni igyekvő védőről a felső lécre perdült. Majd következett a szünet.

Fordulás után is vészkapussal rohamozott a Haladás – foggal-körömmel védekezett a Kecskemét. A szombathelyi helyzetek csak nem akartak góllá érni. Sőt egy újabb kontra után – ketten vezették Alaszticsra a labdát – megszerezte harmadik gólját is a Kecskemét (0-3). Válaszként Vas talált be szinte rögtön egy szép támadás végén – életben tartva a hazai reményeket (1-3). És nyomott tovább a Haladás, több komoly ziccert alakított ki. De nem sikerült a kapuba gyötörni a labdát – pedig lehetőség bőven volt rá. A mérkőzés végén Alasztics még kivédett egy kisbüntetőt.

Jól harcolt a HVSE, játékban nem volt rosszabb ellenfelénél, ám kapu előtt sokat hibázott, amire ráfizetett.

A Haladás január 23-án a Berettyóújfalut fogadja, 31-én a TFSE vendége lesz – aztán zárul az alapszakasz.