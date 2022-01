A régiós tornát Balatonfüreden, Tihanyban és Veszprémben rendezték – műfüves pályán. A két nap alatt mindenki játszott mindenkivel, 2×30 perces meccseket vívtak a csapatok, a tornagyőztes jutott tovább. Vas megye csapata Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron, Veszprém és Zala megye válogatottjával került egy régiós csoportba – három döntetlent játszott, egyszer pedig kikapott a vasi alakulat.

– Megtisztelő feladat volt edzőként segíteni a megyeválogatottat, örömmel mondtam igent a felkérésre – árulta el Őri Gábor, a megyei I. osztályban szereplő Kőszegi Lóránt FC edzője. – És a meg ítélésem szerint a játékosok is örömmel csatlakoztak a csapathoz. Természetesen nem volt egyszerű összehozni a keretet, több kiválasztott sérülés, betegség, munkahelyi, iskolai elfoglaltság miatt nem tudott a rendelkezésünkre állni. De nem hívhattam be például olyan játékosokat, akik valaha profi szinten szerepeltek nagypályán vagy futsalban. Mindenesetre ütőképes, motivált csapat jött össze. Igyekeztünk minden meccsünkön szervezett futballt bemutatni. Jól is teljesítettünk, a három döntetlen szép eredmény, és azon a meccsen sem érdemeltünk vereséget, amelyiken kikaptunk – kis szerencsével jóval előrébb is végezhettünk volna a tabellán. És egy kicsit bővebb létszám sem ártott volna, mert a keret zöme bizony komoly terhelést kapott a két nap alatt. Elégedett vagyok a srácok hozzáállásával, a mutatott játékkal – szerintem méltóképpen képviseltük a Vas megyei futballt a tornán. Kiváló volt a szervezés, minőségi a szállás, az ellátás, aki részt vett a tornán, az minden bizonnyal jó szájízzel tért haza.

A Vas megyei válogatott névsora: Osvald Márkó (CVSE), Németh Márk (Kőszeg) kapusok, Szabó Roland (CVSE), Potyi Gábor (Sárvár), Schimmer Zoltán (Bük), Németh Gergő (Bük), Németh Zoltán (Bük), Buti Tibor (Körmend), Rákhely Martin (Kőszeg), Prán Adrián (Kőszeg), Csák Dominik (Kőszeg), Németh András (Kőszeg), Kovács Dominik (Kőszeg), Réti Milán (Kőszeg), Dobány Patrick (Bozsok) mezőnyjátékosok, Őri Gábor edző, Molnár Zoltán másodedző, Németh Márk masszőr.

Győr-Moson-Sopron megye–Vas megye 1-1 (1-0). Balatonfüred, vezette: Kozma.

Vas megye: Osvald – Kovács D., Buti, Csák (Réti), Prán (Dobány), Németh G., Schimmer, Szabó R., Németh A. (Németh Z.), Potyi, Rákhely. Edző: Őri Gábor.

Gól: Rigó, ill. Németh G.

Vas megye–Zala megye 0-0. Balatonfüred, v.: Pap.

Vas megye: Osvald – Kovács D., Buti, Németh Z., Réti (Csák), Dobány (Németh A.), Németh G., Schimmer, Szabó R., Potyi, Rákhely.

Veszprém megye–Vas megye 2-0 (1-0). Balatonfüred, v.: Fuhrmann.

Vas megye: Osvald (Németh M.) – Kovács D., Buti, Németh Z., Prán (Réti), Németh G. (Dobány), Schimmer, Szabó R., Németh A., Potyi, Rákhely.

Gól: Papp A., Király.

Komárom-Esztergom megye–Vas megye 1-1 (1-0). Tihany, v.: Gáspár A.

Vas megye: Osvald – Buti, Németh Z., Réti, Dobány, Németh G., Schimmer, Szabó R. (Németh M.), Németh A., Potyi (Kovács D.), Rákhely.

Gól: Kállay, ill. Dobány.

További eredmények: Komárom-Esztergom–Veszprém 0-0, Zala–Veszprém 1-2, Győr-Moson-Sopron–Komárom-Esztergom 0-2, Zala–Komárom-Esztergom 0-4, Veszprém–Győr-Moson-Sopron 1-4, Zala–Győr-Moson-Sopron 0-3.

Végeredmény: 1. Komárom 8 pont, 2. Győr 7, 3. Veszprém 7, 4. Vas 3, 5. Zala 1.