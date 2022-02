Kedden este hivatalos közleményében jelentette be a szombathelyi klub honlapján, hogy felmenti vezetőedzői pozíciójából Marosán Györgyöt, akinek helyét Pődör Zoltán ügyvezető elnök, az NB I/B-s csapat edzője veszi át.

– Lehet, hogy ezt a lépést már a Budaörs-meccs után meg kellett volna tenni – fogalmazott Pődör Zoltán klubvezető. – Akkor talán több időnk lett volna rendezni a sorainkat, és egy új külsős edzőt bevonni a munkába. Hogy miért pont én? Mert ezt a nehéz feladatot most már felelőtlenség lett volna bárkire rábízni, és elvárni tőle a bennmaradást. Ez nem lett volna fair senkivel szemben sem – vázolta döntése hátterét az ügyvezető elnök, akinél nagyobb rálátása az SZKKA-ra pillanatnyilag senkinek sincs. Így aztán a legkézenfekvőbb megoldásnak azt látta, ha saját kezébe veszi az irányítást. Felénél tart az NB I.-es bajnokság, még semmi sincs veszve, de most már kényszerhelyzetben a csapat. Ettől függetlenül a klub legnagyobb értéke eddig is és ezután is az utánpótlása lesz, amelyre valójában az egész egyesület épül.

– Arra törekszem majd, hogy az előttünk álló fél évben minél több helyi fiatal lehetőséget kapjon az élvonalban a felnőttek között, és megpróbálom őket beépíteni a csapatba – folytatta Pődör Zoltán. – Hiszek a lányokban, és hiszem azt, hogy középcsapatok ellen is tudnak nyerni. Remélem, hogy a fiatalok és rutinos játékosaink között egészséges versenyt tudok generálni. Nem a kifogások embere vagyok, mindenhol győzni akarok, ennek szellemében küldöm pályára minden egyes mérkőzésen a csapatot – mondta a klubelnök.

Ami az NB I/B-s együttest illeti, ott is Pődör Zoltán végzi el továbbra is a munka dandárját, akinek Skoda Bence lesz a segítője. A klub ügyvezető elnöke megjegyezte azt is, hogy bár nincs meg a megfelelő papírja az NB I.-es és az NB I/B-s edzői pozíció betöltéséhez sem, ettől függetlenül a másodosztályban meg tudták oldani a szakmai munka zavartalan ellátását.

Az első osztályú csapatnál történő szerepvállalásával új helyzet alakult ki. Ennek megoldásán jelenleg is dolgozik a klubvezetés, hogy a Dunaújváros elleni találkozón már a kispad mellől dirigálhassa csapatát Pődör Zoltán. Marosán Györggyel kapcsolatban a klubvezető kiemelte, hogy felajánlotta számára a maradás lehetőségét. A tréner gondolkodási időt kért, amelyet követően ismét tárgyalóasztalhoz ülnek majd a felek.