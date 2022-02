Mindkét gárda vereséggel nyitott a BL legjobb 16 csapata között. A Falco hazai pályán kapott ki 73-79-re a spanyol Tenerifétől úgy, hogy Váradi Benedek, Perl Zoltán és Kovács Benedek sem léphetett pályára, mert korábban pozitív Covid-tesztet produkált. A Vilnius szintén saját közönsége előtt maradt alul 71-76 arányban a francia Strasbourg ellen. A Rytas a második helyen áll a 11 csapatot felvonultató litván pontvadászat tabelláján, eddig 15 győzelmet aratott, csupán háromszor kapott ki – igaz, utóbbi két bajnokiját elbukta.

A Vilnius Litvánia emblematikus csapata, ötszörös bajnok (2000, 2002, 2006, 2009, 2010), háromszoros kupagyőztes (1998, 2009, 2010), az EuroCup sorozatában kétszer (2005, 2009) végzett az élen, a Balti Ligát háromszor (2006, 2007, 2009) nyerte meg, korábban rendszeres szereplője volt az Euroligának – a tavalyi litván pontvadászatot ezüstéremmel zárta. A Falco legutóbbi három bajnokiját megnyerte. Szombaton úgy verte 86-73-ra a ZTE gárdáját, hogy a szakmai stáb azért tudta forgatni a keretet.

– A Tenerife elleni meccset televízión néztem, nem volt egyszerű szituáció – mondta Váradi Benedek, a Falco-Volvo Alpok Autó Szombathely csapatkapitánya. – De a srácok jól játszottak, szűk kerettel is közel voltak a győzelemhez – nagyon sajnáljuk a vereséget. Szerintem reális esélyünk volt győzelemmel kezdeni a második BL- csoportkört, de az élet sajnos közbeszólt. Ám nem hajtjuk le a fejünket, nem kesergünk, van még öt BL-meccsünk a legjobb 16 között, abból az öt összecsapásból megpróbáljuk kihozni a legtöbbet. – Máris itt a lehetőség a javításra – tért át a soros ellenfélre, a Vilniusra Váradi Benedek. – Ellenfelünk komoly tradíciókkal bíró gárda, rutinos, nemzetközi szinten is elismert csapat – komoly erőt képvisel. Van három olyan játékosa, aki egyedül is képes eldönteni egy meccset, az ő levédésük kulcskérdés lesz. Továbbá a Vilnius keretének zömét olyan hazai kosarasok alkotják, akik a tipikus balti kosárlabdát képviselik: erősek, erőszakosan játszanak, sokat futnak, jól dobnak. Nem lesz könnyű dolgunk, de megpróbálunk győztesen hazatérni. A bajnokságban ismét jó formába lendültünk, ráadásul a ZTE ellen nem kellett túljátszani a keretet. Szerintem a regenerálódás jól sikerült, és kellő idő jutott a Rytas elleni felkészülésre is – alaposan feltérképeztük ellenfelünket. Csapatként, szervezetten kell játszanunk, nagyon oda kell figyelni a védekezésre.

Olyan játékba kell belekényszeríteni a litván együttest, amely szokat lan, kellemetlen a számára. Szerencsére teljes kerettel utazunk. A Falco-delegáció kedden hajnalban kelt útra. Budapesten szállt repülőre, Lengyelország, Varsó érintésével érkezett meg kora délután Litvánia fővárosába. A magyar bajnok kedden este már edzett egyet a mérkőzésnek otthont adó csarnokban, és szerda délelőtt is szerepel egy átmozgató edzés a programban. A szombathelyi együttes csütörtökön hajnalban indul haza.