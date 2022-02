Összeszedett játékkal, remek védekezéssel nyitott a Falco. És a pontok is jöttek. Így rögtön az elején magához ragadta az irányítást (3. perc: 7-3). A vendégek helyzetbe is alig kerültek, így távolról, előkészítetlen helyzetekből dobáltak, sikertelenül – a lepattanókat pedig rendre szombathelyi játékosok gyűjtötték be.