Antonisz Konsztantinidesz a Debrecen elleni felnőttmérkőzés utolsó perceiben küldte pályára Herczeg Kristófot, aki nem sokkal később már a büntetővonal mögül vette célba a palánkot és mindkétszer eredményes tudott lenni. Így két ponttal járult hozzá a körmendiek győzelméhez (89-73). –

Köszönettel tartozom a szakmai stábnak és a csapatnak a sok támogatásért – nyilatkozta a kosaras a klub hivatalos közösségi oldalán. – Sajnos a sok betegség miatt rövidebb lett a kispadunk, és bennem volt az az érzés, hogy én is bizonyíthatok. Természetesen nagyon jó érzés volt, hogy az ország legjobb szurkolótábora előtt léphetek pályára és játszhatok. A fiatal tehetség nem izgulta túl első NB I.-es bevetését, inkább lehetőségként tekintett a kínálkozó alkalomra, és megpróbálta kiélvezni annak minden egyes percét.

Nagy megtiszteltetés volt számára, hogy példaképével, Ferencz Csabával együtt játszhatott. – Szerencsére megadatott ez a lehetőség, hogy együtt edzhetek vele, és nagyon sokat tanulhatok tőle a pályán, és azon kívül is, rengeteget segít a fiataloknak az ő jelenléte – fogalmazott. Herczeg Kristóf kiskora óta kosarazik. Rövid távú célja, hogy stabil és meghatározó tagja lehessen az U20-as, illetve a felnőttkeretnek. A hosszú távú pedig az, hogy minél magasabb szintre eljusson a kosárlabdában. Nem egyszerű feladat számára összhangba hozni a sportot a tanulással. Mint mondja, ha kisebb nehézségek árán is, de azért ezt is sikerül megoldania nap mint nap.