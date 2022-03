A debreceni nyolcas döntőt a Falco, a Szeged, a DEAC, az Alba, a Körmend, a Szolnok, a Nyíregyháza és a Kecskemét részvételével rendezik meg. Csütörtökön játsszák le a negyeddöntőket, pénteken az elődöntőket, szombaton pedig a bronzmeccset és a finálét. A Falco mérkőzése nyitja a napot, a címvédő 13 órakor a Szeged ellen lép pályára.

Érdekesség, hogy a legutóbbi három fináléban ott volt a Falco: 2018-ban és 2019-ben is a Szolnok ellen maradt alul, 2020-ban a koronavírus-járvány miatt elmaradt a kupa, tavaly pedig 67-64-re verte a Debrecent – megszerezve ezzel a klub első, történelmi kupaaranyát. A Falco az alapszakaszban oda-vissza legyőzte a Szegedet: idegenben 91-75-re, hazai pályán 93-72-re nyert.

– Címvédőként lépünk pályára Debrecenben, mindenki minket akar megverni – kezdte az esélylatolgatást Váradi Benedek, a Falco KC saját nevelésű válogatott csapatkapitánya. – Ráadásul a közvélemény idén is minket tart a sorozat fő esélyesének. De ezt nem teherként éljük meg – megpróbálunk ebből profitálni. A tavalyi kupagyőztes csapatunk magja együtt maradt, tapasztalt a társaság. Van mögöttünk egy jól sikerült Bajnokok Ligája-szezon, megnyertük az alapszakaszt, a legutóbbi tíz bajnoki után győztesen hagytuk el a pályát – vagyis jó formában vagyunk, mind fizikálisan, mind mentálisan. Továbbá volt időnk felkészülni a kupára. De csak lépésről lépésre tervezünk: most a Szegedre koncentrálunk. Ám nem beszélek mellé, szeretnék három győzelmet aratni, kupagyőztesként hazatérni! Benke Szilárd sérülése még nem jött rendbe, kihagyja a kupát. Biztos, hogy hiányozni fog a rotációból, de megpróbáljuk őt úgy pótolni, ahogyan tettük az elmúlt hetekben. De még egyszer mondom, mivel mindenki minket akar főleg legyőzni, ezért nehéz napok várnak ránk!

– Nem probléma számunkra, hogy mindenki minket tart a fő esélyesnek – jelezte Milos Konakov, a Falco-Volvo Alpok Autó Szombathely mestere. – Az egész szezonban nyomás alatt játszunk, mindenki a mi skalpunkra vadászik – vagyis ebből a szempontból nem kell megküzdenünk semmi újdonsággal. Ismerjük az érzést, és tudjuk kezelni. Jó csapatok vannak a nyolcas döntőben. A Szeged is veszélyes gárda, ponterős, jól támadó csapat, felvonultat néhány kiváló egyéni képességekkel rendelkező kosarast. De nem változtatunk stílusunkon: a saját játékunkat fogjuk játszani. Persze készültünk néhány újítással is, amit ha kell, elő fogunk húzni. Most csak a Szegedre koncentrálunk, de három meccset szeretnénk nyerni Debrecenben!

A hétszeres kupagyőztes Körmend legutóbb 2016-ban nyert kupát, 68-55-re verte a Szolnokot – abból a csapatból már csak Ferencz Csaba erősíti a piros-feketéket. A Körmend 18 órakor a Szolnokkal meccsel – az alapszakaszban otthon (82-93) és idegenben (71-83) is kikapott ellenfelétől.

– A nyolcas döntőbe való bejutás után nem lehet más a cél, mint a kupagyőzelem – jelentette ki Kozma Gergő, az Egis Körmend ügyvezetője. – Persze, nem könnyű, három nap alatt három meccset kell nyerni. Ha ezt akarod, nagyon jól, okosan kell játszanod, teljesen készen kell állnod, mind mentálisan, mind az ellenfelek kielemzésével kapcsolatban. Keményen készülünk, Krivacevic kivételével mindenki készen áll a játékra, és arra, hogy segítsen a csapatnak minél messzebbre jutni a kupában.

A Rába-partiak ellenfele az első fordulóban az a Szolnok lesz, amely az elmúlt években – a Falco mellett – a legmagasabb szinten teljesített az élvonalban. Ettől függetlenül nem feltartott kézzel lépnek pályára a vasi piros-feketék.

– Hiszünk abban, hogy jobbak vagyunk náluk, de ezt a pályán is meg kell mutatnunk – szögezte le Antonisz Konsztantinidesz, a körmendiek vezetőedzője. – A játékosaimnak – ha meg akarják nyerni a nyolcas döntőt – nagyon erősnek kell lenniük mentálisan, szenvedélyt, energiát és keménységet kell mutatniuk az ellenfelekkel szemben – fogalmazott a tréner, aki abban bízik, hogy sokan elkísérik az együttest Debrecenbe, elvégre a körmendi szurkolótábor a gárda hatodik játékosa. – Biztos vagyok benne, hogy Debrecenben is sokan buzdítanak majd minket, ahogy eddig is minden egyes mérkőzésen a szezonban. Az ő érdemük is, hogy az alapszakasz után a harmadik helyen állunk. Egyszerűen elképesztőek! – zárta szavait a tréner.

A Magyar Kupa menetrendje, csütörtök, negyeddöntők: Falco-Volvo Alpok Autó Szombathely–Naturtex-SZTE-Szedeák 13.00, DEAC-Tungsram–Alba Fehérvár 15.30, Egis Körmend– Szolnoki Olajbányász 18.00, HÜBNER Nyíregyháza BS– Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 20.30. Péntek, elődöntők: Falco/Szeged–DEAC/ Alba 15.00, Körmend/Szolnok–Nyíregyháza/Kecskemét 18.00. Szombat, helyosztók: bronzmeccs 17.00, döntő 19.30.

Indulás előtt Váradi Benedek csapatkapitány videóban is nyilatkozott portálunknak: