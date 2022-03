Sitke–Söpte 3-3 (2-1). Sitke, vezette: Bagoly G.

Sitke: Kelemen D. – Gaál, Bagoly, Lakatos, Horváth R., Gyürü (Kelemen B.), Papp B., Németh Z. (Szakos), Zeke, Nagy D., Pencz.

Söpte: Gombor – Mester, Németh M., Kovács E., Farkas G. (Udvardi), Horváth B. (Léhmann), Hujber B., Rómer, Varga A., Koszokovits, Biró (Fogl).

Gólszerzők: Zeke (2), Horváth R., ill. Mester (2), Farkas G.

Csepreg–Kemenesalja 2-0 (1-0). Csepreg, 100 néző, vezette: Szabó III. Z.

Csepreg: Jakatics – Kótai, Steiner M., Tájmel (Lukács), Kossuth (Kovács B.), Nika M. (Baranyai), SIMON, Nika B., Nagy D. (Merk), STEINER C., Németh O. (Takács).

Kemenesalja: Bakos – Bodor (Czöndör), Belegrai, Szakál, Őri, Dobson (Kolompár), Lőrincz (Smidéliusz), Berecz, Vajda, Péter, Ölbei.

Gólszerzők: Lukács, Steiner C.

Rossz felfogásban futballozott a házigazda, nem igen tudta feltörni a védekezésre berendezkedő Kemenesalja sorait – igaz, így is 1-0-ra vezetett a szünetben. Fordulás után pedig már a vendégek előtt is adódtak lehetőségek. A második hazai gól egy szögletvariációból született, innen pedig már nem volt kérdéses a mérkőzés sorsa – talán el is fáradt a vendég. Visszafogott teljesítménnyel gyűjtötte be a három pontot a Csepreg.

Elektromol Spari–Gérce-Vásárosmiske 1-4 (1-1). Szombathely, vezette: Bazsó F.