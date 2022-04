A szombathelyiek jól kezdték a meccset, öt perc alatt két helyzetet is kidolgoztak. Aztán magukhoz tértek a vendégek is, kiegyenlítettebb lett a játék, főként mezőnyben folyt a küzdelem. Aztán egy percen belül két gólt is szerezhettek volna a fővárosiak. Sőt egy időre át is vették az irányítást a vendégek. Majd ismét a hazaiak kerültek fölénybe és Tóth-Gábor Kristóf lövésénél csak a kapufa mentette meg a soroksáriakat a góltól.

Sorra jöttek a hazai helyzetek, a soroksári kapus, Varga nagyokat védett. Ebben a periódusban lendületesen, jól játszottak a szombathelyiek. Szünet után két gyors vendéghelyzet vezette be a mérkőzést – egyikből sem született gól. A hazaiak mestere, Németh Szabolcs hamarosan hármat is cserélt, Szekér Ádámot, Monori Norbertet és Délczeg Gergelyt is a pályára küldte. Aztán egy erősen véleményes tizenegyessel megszerezte a vezetést a vendéggárda, az a Lőrinczy talált be, aki az őszi meccsen a 93. percben – ugyancsak büntetőből – akkor győztes gólt szerzett.

A Haladás továbbra is ment előre, de a Soroksár sem ült rá az eredményre. Ám hiába táboroztak le a zöld-fehérek a vendégek térfelén, nem tudták igazán megbontani a soroksári védelmet. Vagy ha igen, kihagyták a helyzeteket. Az utolsó perceket taktikusan kihúzta a Soroksár. A Haladás hiába dolgozott ki több helyzetet ellenfelénél, lőtt két kapufát is, mégis pont nélkül maradt. A döntetlen igazságosabb lett volna. Úgy fest, tavasszal a vasiak számára átok a hazai pálya: a Haladás mind a hat idei szombathelyi mérkőzését elveszítette.