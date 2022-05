A SZKKA tájékoztatása szerint a Magyar Kézilabda Szövetség a napokban jóváhagyta a kézilabdacsarnok tervezésére vonatkozó TAO-s beadványukat, pályázatukat. Mindezzel egy újabb nagy lépést tett a klub új otthonának megvalósításához, hiszen a tervezéssel hivatalosan is elindulhat a munka érdemi része. Ha pedig a terveket is jóváhagyják, akkor elkezdődhet a kivitelezés is. A csarnokprojekt mellett teljes vállszélességgel kiálló tiszteletbeli elnökük további részleteket is elárult.

– A Magyar Kézilabda Szövetségtől kijött a jóváhagyó határozat, így a kézilabdacsarnok tervezéséhez szükséges költségek TAO-forrásból lesznek biztosítva – tájékoztatott dr. Hende Csaba, Szombathely országgyűlési képviselője. – Ezzel teljesítettük az első feladatot és megtettük az újabb nagy lépést álmaink megvalósításához. A következő feladatunk a TAO-s támogatók bevonása, és akkor utána elkezdődhet a tervezés, hogy céljainkat elérve minél előbb felépüljön Szombathely kézilabdacsarnoka. A klub köszönetet mondott a Magyar Kézilabda Szövetségnek, hogy jóváhagyta a csarnok tervezésére vonatkozó pályázatukat, majd ezzel párhuzamosan hálájukat fejezték ki Szombathely városának is, hiszen a telek biztosításával minden akadály elhárult a pályázat beadása elől.